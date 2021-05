Clementino e Nina Zilli, il testo del singolo "Senorita"

“ Senorita ” è il nuovo singolo di Clementino , nato dalla collaborazione inedita con Nina Zilli e uscito venerdì 21 maggio . Già in stretta rotazione radiofonica e in cima alle classifiche delle maggiori piattaforme di streaming musicale, grazie al suo ritmo frizzante e al sound tropicale e reggaeton, si prepara ad essere suonato su tutte le spiagge italiane nei prossimi mesi estivi.

Un brano, questo, che vede una mano alla scrittura anche da Rocco Hunt e Federica Abbate oltre allo stile inconfondibile con cui Nina Zilli da sempre contraddistingue tutti i suoi lavori. Alla domanda sul come sia nata una collaborazione con Nina Zilli, Clementino (nome d’arte di Clemente Maccaro) ha risposto: “Duettare con Nina è un desiderio che avevo da tempo. Lei sembra la mia versione femminile sia umanamente che musicalmente. Sono felice di “Senorita” e credo che possa essere una delle tracce “hit killer” di questa estate! Il reggae tropicale di questo brano è super coinvolgente”. Allo stesso modo, anche Zilli si conferma entusiasta del progetto: “Cantare al fianco di Clementino è stato naturale e molto divertente. Abbiamo background musicali diversi ma anche molto affini…spero che si senta tutta questa passione.” Ecco di seguito il testo di “Senorita”.

Il testo di “Senorita”

Lungomare pieno quanta gente in strada

non trovare scuse facciamo serata

guarda questa luna quasi sembra finta

tanto lo sapevo che ti avrei convinta

ci giriamo intorno come Terra e Sole

certe cose poi si spiegano da sole

resti qui con me o continuerai a scappare

dimmi cosa vuoi fare



Non parliamone più, ma mai più davvero

tutto quello che so, io non son il capitan

tu non sei il marinero



Tra la gente nei bar la notte non è mai finita

questo ritmo che mi colpisce forte come un mitra

se stanotte mi perdo tra le luci che male c'è

ma lo sai quanta sabbia mi è passata fra le dita

non sono una señorita

non sono una señorita

E cantano i gabbiani volando sopra il golfo

ballano le navi in mezzo al mare mosso

il vento sfiora la schiuma delle onde

le schiene già abbronzate

le spiagge più affollate

e tu che parli al vento

io ballo fuori tempo



Non parliamoci più, ma mai più davvero

ho visto piovere cadere già troppe volte il mio cielo

Tra la gente nei bar la notte non è mai finita

questo ritmo che mi colpisce forte come un mitra

se stanotte mi perdo tra le strade che male c'è

ma lo sai quanta sabbia mi è passata fra le dita

non sono una señorita

non sono una señorita



Andiamo giù come sabbie mobili

nel fondo del mare

Tra la gente nei bar la notte non è mai finita

questo ritmo che mi colpisce forte come un mitra

se stanotte mi perdo tra le luci che male c'è

ma lo sai quanta sabbia mi è passata fra le dita

non sono una señorita

non sono una señorita