Gaia feat. Sean Paul, il testo del singolo Boca

Il testo di “Boca”

Nesse lugar, a música ‘tá alta e meu corpo tá livre

Solte sua alma para achar os olhos de quem não conheces

Olha pra minha boca, boca

Não ligue pros outros, vem pra cá

Quero ter a troca, troca

Do nosso sabor e cheiro, ah

Olha pra minha boca, boca

Não ligue pros outros, vem pra cá

Quero ter a troca, troca

Do nosso sabor e cheiro, ah

Termina a bebida, na rua

Olhe pro céu que a noite ilumina

Começa a viagem pra Lua

E cê não precisa saber nossa meta

Olhe pra mim, me dê um beijim

Agora não pense nos dias ruins

Mente vazia, sinta essa brisa

Você é o Diego e eu sou a Frida

Você é o Diego e eu sou a Frida

Se liga

Olhe pro quadro que é a nossa vida (que é a nossa vida)

Você é o Diego e eu sou a Frida

E agora…

Nesse lugar, a música ‘tá alta e meu corpo tá livre

Solte sua alma para achar os olhos de quem não conheces

Olha pra minha boca, boca

Não ligue pros outros, vem pra cá

Quero ter a troca, troca

Do nosso sabor e cheiro, ah

Olha pra minha boca, boca

Não ligue pros outros, vem pra cá

Quero ter a troca, troca

Do nosso sabor e cheiro, ah

Well bang bang bang

Say gyal me ready fi the ting right now

You shoulda know SP we nuh ramp nor play

Settle, me a settle on the riddim and give you all night

And girl me a do it ’til a day

O calor que sobe e engole o suor da pele

Dancei com o seu prazer

Naquela janela aberta, eu vi o passado

Correr atrás de você

Gyal, me seh me loving how you hips dem a sway

And you know the dutty gonna give you only

Straight up, right up, girl, you fi gimme the tight up

And listen to the words wha me say

Ay!

Nesse lugar, a música ‘tá alta e meu corpo tá livre

Solte sua alma para achar os olhos de quem não conheces

Olha pra minha boca, boca

Não ligue pros outros, vem pra cá

Quero ter a troca, troca

Do nosso sabor e cheiro, ah

Olha pra minha boca, boca

Não ligue pros outros, vem pra cá

Quero ter a troca, troca

Do nosso sabor e cheiro, ah

Do nosso sabor-bor-bor-bor-bor-bor-bor-bor e cheiro, ah

Do nosso sabor-bor-bor-bor-bor-bor-bor-bor e cheiro, ah