Gaia Gozzi, chi è il fidanzato Daniele Dezi

Gaia Gozzi a Sanremo 2021

approfondimento

Inarrestabile la Chega di Gaia: è doppio disco di platino

Questo per Gaia Gozzi è un periodo molto felice. Non solo sembra essere molto innamorata del suo Daniele, a presto la vedremo per la prima volta al Festival di Sanremo. La cantante è infatti in gara tra i big con il brano “Cuore amaro”, scritto proprio insieme a Daniele ma anche con Jacopo Ettore e Giorgio Spedicato. In un’intervista a RaiPlay, la cantautrice di origini brasiliane ha spiegato il significato del brano sanremese. “Per la prima volta non parlo d’amore, ma una canzone che parla di me stessa, della mia storia. Il cuore amaro è il mio, racconta un po’ la mia testardaggine nel non mollare, in maniera sincera. È una canzone che anche a livello di arrangiamento, di mood e di produzione racconta la mia storia e ti porta un po’ nel Sud America, però in maniera fresca, in maniera odierna… nel mio modo di fare musica”.