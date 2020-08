Gaia Gozzi, cosa c'è dietro il video di "Coco Chanel"

Gaia Gozzi ha conquistato i suoi fan attraverso il talent tv Amici, in pieno lockdown. Ha vinto e ha portato la sua "Chega" tra le prime canzoni più trasmesse in radio. Ora ci riprova, pubblicando un nuovo video dedicato al suo secondo singolo, "Coco Chanel". Tratto dal suo primo album "Genesi", il videoclip è stato girato dagli Younuts!.

Il significato di Coco Chanel

"Coco Chanel" è una conferma della strada sonora intrapresa da Gaia Gozzi. Il suo è un pop elettronico, con sonorità urban, che si incontra con beat e accenni di Bossanova. In "Coco Chanel" Gozzi parla di una storia d'amore agli sgoccioli, che si sta tenendo stancamente in piedi. "Forse è meglio se ci perdiamo di vista - canta - ti chiedo scusa, tra noi è stata una svista, a cadere su questo divano siamo i primi in lista".

Un viaggio con l'immaginazione

"In questo brano, mi diverto, tanto - spiega Gaia Gozzi nella nota stampa che accompagna l'uscita del singolo -. Decido di mettere alla prova una relazione ormai non più solidissima, invitando il mio compagno a viaggiare con l'immaginazione in Brasile, mentre siamo comodamente seduti sul divano di casa. Il viaggio è riscoperta di se stessi e dell'altro, è lasciarsi andare e affidarsi alla guida altrui, per capire alla fine se siamo in buone mani, sapendo che, comunque andrà, non sarà mai stato tempo sprecato".