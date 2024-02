Sanremo, chi è Gaia Gozzi, la cantante che duetta con BigMama

Fin da piccola Gaia mostra una passione per la musica, che la porta a presentarsi nel 2016 ai provini di X Factor. Supera le audizioni ed entra a far parte della squadra di Fedez, che la porta in finale: si classificherà seconda, dietro i Soul System.

Gaia Gozzi da Amici a Sanremo

Nel 2019, Gaia Gozzi entra nel cast di Amici di Maria De Filippi. Nel corso del programma scrive diversi brani, poi inseriti nell'album Genesi del 2020. Grazie a hit quali Chega, Coco Chanel e Fucsia, vince il talent musicale.

Nel 2021 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Cuore Amaro, diciannovesimo nella classifica finale. Partecipa a Mare che non sei di Rkomi, e Forbes Italia la inserisce tra i cinque under 30 italiani che avranno il maggior impatto sulla musica del futuro. Il suo secondo album, Alma, arriva nell'ottobre 2021.

Collabora con diversi cantanti, pubblica una sua versione di What Christmas Means To Me di Stevie Wonder, e apre nel 2023 i concerti di Elodie. Nel dicembre dello stesso anno incide parte della colonna sonora di Wish, film animato che la vede debuttare come doppiatrice.