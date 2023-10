Wish, svelati i doppiatori del film di Natale Disney e il trailer

Cinema

Horror, drammi, commedie: i migliori film da vedere al cinema a ottobre, da L’Esorcista - Il Credente fino a Comandante con Favino, passando dal biografico Nata per te al ritorno dei Me contro Te

L’Esorcista - Il Credente . Il 5 ottobre arriva in sala il sequel de L’Esorcista . Victor Fielding, dodici anni dopo la tragica scomparsa della moglie incinta, è un padre single di Angela. Quando la ragazza e la sua amica Katherine scompaiono nel bosco, per poi tornare dopo tre giorni senza una spiegazione, strani e inquietanti eventi costringeranno Victor a fare i conti col male nella sua forma più oscura

Sick of myself. Il 5 ottobre arriva in sala il film diretto da Kristoffer Brogli, che porta in scena la storia di Signe e Thomas. I due, impegnati da tempo, sono estremamente competitivi tra loro. Tuttavia, il legame si fa tossico quando Thomas diventa un artista di successo grazie alle sculture ricavate da mobili rubati. Per attirare l’attenzione su di sé, Signe decide di assumere deliberatamente un farmaco che avrà conseguenze inaspettate