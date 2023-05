Wish, trailer italiano del nuovo classico Disney

In uscita al cinema il prossimo Natale 2023, Wish è il nuovo film Disney che promette forti emozioni Condividi

Il trailer di Wish è arrivato online e le prime immagini di questo nuovo film di animazione Disney promette forti emozioni per tutta la famiglia. Previsto al cinema il 21 dicembre 2023, questa avventura diretta da Chris Buck e Fawn Veerasunthorn ruota intorno a una leggenda ambientata in un mondo magico immerso nei sogni. Al centro della storia le origini della stella dei desideri a Rosas, la landa dei desideri dove possono avverarsi i sogni.

Wish: la trama ufficiale del film Asha ha 17 anni ed è una ragazza molto ottimista e intelligente. Ha dato tanto per la comunità ma una sera in preda alla disperazione chiede alle stelle di esaudire un suo desiderio. Il cielo la accontenta e Star, una piccola palla di energia appare al fianco di Asha per aiutarla a combattere nemici pericolosi per salvare il mondo. Attraverso questa storia Wish vuole sottolineare la potenza della forza di volontà di un essere umano coraggioso che, unito alla magia delle stelle, può fare tutto. approfondimento I migliori film Disney

Il trailer di Wish Prodotto in Spagna, Wish è diretto dai registi di Frozen e Raya e l’ultimo drago. "Le persone arrivano da ogni dove per esprimere i propri desideri più profondi a un re magico che promette di esaudirli, un giorno. Solo lui può decidere quali desideri si avvereranno e quando” ha detto uno di loro, Chris Buck, seguito dal collega Veerasunthorn che ha sottolineato: "Siamo stati ispirati da così tanti film iconici dei 100 anni di Disney Animation, in particolare dalle storie in cui si esplora il potere di chi ha un desiderio, unito alla convinzione di realizzarlo. È stata una gioia per tutto il nostro team poter onorare questa eredità con questa storia incredibile e questi straordinari personaggi". GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film