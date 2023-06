Wish, a Roma le prime immagini del film in anteprima

Jennifer Lee ha svelato nuovi dettagli sul film Disney di Natale 2023 che omaggia i cento anni della casa di Topolino con una storia emozionante di tradizione e cuore Condividi

"Una persona è forte se ha un desiderio nel cuore" è la premessa di Wish, il nuovo film Disney che arriverà al cinema il 21 dicembre per celebrare il centenario della celebre azienda di Topolino che per così tanti anni ha aperto il mondo dell'immaginazione a grandi e piccoli in tutto il mondo. Jennifer Lee, Direttrice creativa dei Walt Disney Animation Studios nonché produttrice e sceneggiatrice di questa nuova avventura animata di Natale è volata a Roma per presentare in anteprima alla stampa italiana alcune prime immagini esclusive. Wish, diretto da Chris Buck e Fawn Veerasunthorn è "una lettera d'amore alla Disney" come ha detto Lee, aggiungendo che "il mondo è frenetico e negli ultimi anni sono successe molte cose negative. Spero che Wish al cinema possa permettere una fuga e che il cinema sia un luogo dove poter sognare".

La trama di Wish Il regno di Rosas è una terra fantastica dove tutto è possibile. Il Re Magnifico, doppiato in originale da Chris Pine, custodisce i desideri di tutto il popolo e ogni tanto decide quale di questi esaudire. Asha, la protagonista che ha la voce di Ariana DeBose, star di West Side Story, è una grande sognatrice e crede fermamente nella magia delle stelle che guidano gli esseri umani, come le ha insegnato il padre scomparso prematuramente. Una sera Asha esprime un desiderio che viene esaudito subito facendo apparire sulla Terra una piccola palla di luce che aiuterà la ragazza a salvare la sua gente dimostrando il grande coraggio dell’uomo capace di fare grandi cose. approfondimento Wish, trailer italiano del nuovo classico Disney

Uno sguardo al passato Wish è un film che vuole rendere omaggio al passato e propone un’animazione più tradizionale, vicina ai primi film Disney. Jennifer Lee infatti ha sottolineato che lo stile visivo ricorderà La Bella Addormentata nel Bosco, Bambi, Biancaneve e i disegni di Gustaf Tengrren e Lisa Leene seguendo l’idea dell’azienda secondo cui gli artisti delle generazioni precedenti insegnano agli artisti delle nuove generazioni. Il footage con parti ancora non finalizzate tecnicamente incuriosiscono e catturano l’attenzione grazie a una storia universale e poetica che riflette suo sogni e desideri, il fil rouge della Disney da sempre. “Wish vuole mostrare come sia normale fallire o sentirsi in colpa per le scelte che facciamo. Credo che Asha possa essere di ispirazione per giovani e adulti” ha detto Lee, rivelando che anche lei ha subito bullismo e “grazie a ‘Cenerentola’, che ha lottato contro la matrigna e le sorellastre, ho trovato la forza per andare avanti. I film mi fanno sognare e mi ispirano da sempre”. “La vita è difficile e si può sbagliare, ma io ho continuato a sognare. Spero che ognuno di noi possa continuare a farlo sempre” ha aggiunto “Per esaudire un desiderio bisogna lavorare duro”. GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film

I personaggi di Wish “Noi vogliamo creare personaggi in cui ci si possa identificare, riguarda tutte le nostre esperienze e sottolinea come tutti siamo collegati gli uni agli altri, così Disney dimostra che apparteniamo tutti ad uno stesso mondo” ha spiegato Lee, introducendo i vari personaggi di Wish. Oltre ad Asha, la protagonista, il capretto Valentino al suo fianco sembra già irresistibile dalle prime immagini del film. Nella versione originale quest’ultimo ha la voce di Lana Tudyk, mentre Fabino è l’anziano nonno di Asha e The Teens sono i suoi amici, sette, per richiamare i famosi Sette Nani. Ognuno di essi ha delle capacità particolari. Tahlia poi è la migliore amica di Asha, sua confidente intelligente e furba. Il regno di Rosas è guidato dalla Regina Amaya, generosa e buona, e il Re Magnifico che invece ha una doppia natura ed è un villain vecchio stile, di quelli che fanno del male pensando di fare del bene. I desideri possono essere anche pericolosi e negativi.

Le canzoni Julia Michaels ha curato la colonna sonora di Wish, realizzando sette canzoni originali. Per questa anteprima italiana abbiamo avuto modo di ascoltarne due in anteprima e risultano orecchiabili, romantiche e suggestive. Michaels è un artista giovane ma con una carriera già ricca di esperienza: ha scritto brani per Lady Gaga, Selena Gomez, Britney Spears, Demi Lovato, Ed Sheeran, per citarne alcuni. “La sua musica è connessa alla speranza e si avverte nei brani di Wish il suo amore per la Disney” ha detto Jennifer Lee.