Gaia: all'asta il vestito di Sanremo per i lavoratori dello spettacolo

La cantante ha scelto di mettere in vendita l'abito di Salvatore Ferragamo creato appositamente per lei in occasione del Festival di Sanremo

Gaia Gozzi ha deciso di aiutare concretamente i lavoratori dello spettacolo, pesantemente colpiti dalla pandemia. La cantante ha scelto di mettere all'asta l'abito con le frange indossato durante la finale di Sanremo.

Gaia, all'asta l'abito di Ferragamo approfondimento Gaia Gozzi, chi è il fidanzato Daniele Dezi L’outfit indossato da Gaia per la serata finale di Sanremo 2021 è all'asta su Charity Star a favore dei lavoratori dello spettacolo. Una scelta fatta in accordo con la maison Salvatore Ferragamo, che aveva disegnato l'abito corto con le frange appositamente per Gaia. L’obiettivo dell'ex vincitrice di Amici è quello di dare sostegno a Scena Unita, progetto in cui molti artisti ed enti privati si sono uniti per dare un contributo concreto a supporto dei lavoratori del mondo dello spettacolo.

approfondimento I cantanti di Sanremo 2021: Gaia con la canzone Cuore Amaro. FOTO “Porta a casa l'abito Ferragamo indossato da Gaia Gozzi per la Finale del Festival di Sanremo 2021 – si legge su Charity Star - Gaia Gozzi, conosciuta semplicemente come Gaia, è una cantautrice italo-brasiliana che ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 come concorrente con il suo brano dal titolo 'Cuore amaro'. Ha segnato il suo debutto sul palcoscenico del teatro Ariston. È diventata famosa presso il grande pubblico quando ha preso parte al talent show del 2016 X-Factor, dove è arrivata seconda sotto la guida del giudice Fedez. Nel 2020 è apparsa nel programma televisivo Amici, presentato da Maria De Filippi, affermandosi e vincendo l'edizione. Al Festival di Sanremo, Gaia ha sfoggiato meravigliosi abiti del famoso marchio di moda Salvatore Ferragamo, ma ha deciso di mettere all'asta proprio l'abito che indossava durante la finale per sostenere Scena Unita e dare un contributo a sostegno dei lavoratori dell'industria della musica e dello spettacolo. Si tratta di un abito corto bianco e nero in stile bomber in fil coupé jacquard con frange e scollo a V basso. Una maxi cintura piatta a completare il look”.