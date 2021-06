La cantautrice ha postato uno sfogo, criticando chi le chiede una foto mentre sta mangiando senza sapere nemmeno chi lei sia, a livello artistico. "Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto non farmi alzare mentre mangio", queste le parole che hanno acceso un dibattito sui social. L'artista ha precisato che si tratta di questione di rispetto, affermando che quello con i fan è un rapporto sacro. Ma "se non mi conosci, aspetta almeno che abbia finito di cenare con i miei genitori"

La cantautrice Madame ha pubblicato sul suo profilo Twitter un post che subito è finito al centro di un dibattito social: "Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto NULLA per me non farmi alzare mentre mangio per una foto", queste le parole dell'artista che hanno generato un polverone in rete.



La rapper veneta 19enne - che è stata la rivelazione del Festival di Sanremo 2021 con il suo brano Voce - ha voluto puntare il dito sulla mancanza di rispetto di un fan che l'ha fatta indispettire. Il motivo del suo risentimento sarebbe stata la richiesta di uno scatto mentre Francesca Calearo (questo il vero nome di Madame) stava cenando assieme alla famiglia. Ma non solo questo gesto: anche le modalità della richiesta avrebbero fatto storcere il naso alla rapper, come ha poi spiegato nelle Stories su Instagram di cui parleremo tra poco.



Il post della cantautrice è stato scritto di getto e in maniera impulsiva, tant'è che dopo poco è stato cancellato. Eppure gli strascichi e l'eco di quelle parole rimbombano tuttora in rete, dove piovono polemiche e si susseguono meme su meme. Quello di Madame è diventato infatti un vero e proprio tormentone nelle ultime ore, con foto e video di gente che improvvisa gag del tipo portarsi sempre dietro l'intera discografia dell'artista che non si sa mai.



Lo screenshot del tweet di Madame poi rimosso dalla cantautrice

La spiegazione della cantautrice: “Con i fan rapporto sacro”

Madame ha voluto precisare che per lei i fan sono qualcosa di sacro ma alla stessa maniera sacro è anche il rispetto.

"Con i fan ho un rapporto sacro, ma è questione di rispetto. Se non mi conosci, aspetta almeno che abbia finito di cenare con i miei genitori", ha affermato via social network.



Nel post originale, quello al centro della polemica social che è stato rimosso dall'autrice, si leggevano anche le seguenti parole: "Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo".



Tutto ciò che è accaduto dopo che Madame ha schiacciato sul tasto "pubblica", cinguettando così le sue parole risentite, è stato di una portata tale da far sì che il nome della cantautrice finisse tra i trend italiani di Twitter.



È bene precisare che lo tsunami di retweet e commenti non è soltanto contrario a quanto sostenuto dall'artista, anzi: non sono mancate le voci di chi la difende, sottolineando quanto sia da maleducati interrompere per qualsiasi motivo non urgente (come una foto, appunto) qualcuno che sta mangiando assieme ai propri cari.

Però i social network sono più che altro un megafono per le critiche, come ben sappiamo, dando voce più agli haters che ai supporter...

Infatti sono state tante le critiche di chi non avrebbe gradito questo comportamento verso i fan, ricordando che proprio loro, i fan, sono la linfa vitale di cui si nutre qualsiasi artista, musicale e non solo.



Il consiglio di Ermal Meta

Al coro si è unito anche Ermal Meta, che su Twitter ha così consigliato la collega e amica: "Franci, questo tweet verrà preso male come successe con il mio di qualche anno fa. (in effetti il mio fu un po? una ca*ata) se stai passando una brutta giornata, dimentica Twitter". Spesso i social network sortiscono infatti un effetto boomerang, devastante per qualsiasi persona ma ancora di più per i Vip, dato che le parole di questi ultimi sono sempre molto più amplificate per via del maggior numero di follower.



Dopo non molto, Madame ha scelto di rispondere agli attacchi e ai tanti commenti pubblicando un video, stavolta su Instagram e non su Twitter.