Madame, pubblicata "Voce" (Acoustic Version)

Visto il grande successo riscosso con il singolo sanremese, Madame regala ai fan una versione inedita di “Voce”, in una base acustica che mette in risalto la profonda emotività della cantante

Ieri, mercoledì 7 aprile, la cantante ha annunciato (a sopresa) su Instagram, l’uscita di un’inedita versione di “Voce”, totalmente in acustico, molto più intima ed emozionante di quanto non fosse già l’originale.

L’abbiamo ascoltata per la prima volta sul palco di Sanremo. Ora, a distanza di un mese “ Voce ” di Madame è campione di stream su YouTube e su tutte le piattaforme musicali. Sabato 3 aprile il singolo è stato certificato disco di platino per le più di 50mila copie vendute.

Il significato di “Voce”

Il brano, che fa parte delle 16 tracce del debut album di Madame (all’anagrafe Francesca Calearo) è stato ri-arrangiato per l’occasione in una versione acustica molto più intensa che lo stesso Dardust, il produttore, ha definito “deep”, profonda. Sulla base di archi e la voce totalmente nuda e trasparente dell’artista, “Voce” assume a ogni ascolto un significato sempre nuovo. Ancora una volta siamo di fronte a una vera e propria poesia dedicata alla forza interiore di ognuno di noi, al coraggio e la ricerca della propria identità. “Voce” è un invito a trovare sempre la propria strada in tutto il caos che ci circonda. Per Madame, la voce diventa veicolo per “lasciare il segno” e testimoniare la propria esistenza, un modo per capire chi si è e dove si vuole andare.