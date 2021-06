Takagi & Ketra e Giusy Ferreri, pubblicato il video di Shimmy Shimmy

Una travolgente hit per il ritorno di Giusy Ferreri che anche quest'estate si appresta ad entrare nelle classifiche dei brani più ascoltati con “ Shimmy Shimmy ”, il singolo realizzato con Takagi & Ketra di cui ora è disponibile il video. Sound arabo, atmosfere mediorientali e una danza sensuale che coinvolge la stessa cantante, per la terza volta partner musicale del duo di produttori multiplatino. Il videoclip è diretto da Andrea Folino ed è ambientato tra le dune di un caldissimo deserto .

Danza del ventre ed ispirazione mediorientale

Una collaborazione che è anche una grande amicizia, così Takagi & Ketra hanno raccontato la partecipazione di Giusy Ferreri, voce del brano “Shimmy Shimmy” pubblicato lo scorso maggio. La grintosa cantante siciliana è anche protagonista del videoclip, da poco rilasciato, le cui immagini descrivono perfettamente il mood suggerito dalla traccia musicale. Accattivante e seducente, Giusi Ferreri in abiti di ispirazione mediorientale si muove sinuosa sulla sabbia e poi in piscina seguendo il ritmo della canzone circondata dalle ballerine che danzano ipnotiche. La hit che proietta gli ascoltatori direttamente nel mood estivo, è un altro step del vasto viaggio musicale che il duo Takagi & Ketra hanno intrapreso da diverso tempo: con questo brano c'è una chiara volontà di esplorare il mondo del suono mediorientale attraverso quel mix speciale di sperimentazione pop che osa anche con l'introduzione di strumenti esotici. In “Shimmy Shimmy” è presente il suono della darabouka, strumento a percussione usato in Nord Africa, Asia e Medio Oriente e Asia e del sitar indiano. Letteralmente il titolo della canzone evoca i movimenti oscillatori del corpo impegnato nella danza, non poteva essere altro che la danza del ventre il riferimento per il videoclip del brano che ha già registrato un altissimo numero di visualizzazioni nelle prime ore dalla sua uscita.