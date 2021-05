Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, il testo di "Shimmy Shimmy"

È uscito a mezzanotte, tra giovedì 27 e venerdì 28 maggio, il nuovo singolo del duo di producer Takagi & Ketra, in collaborazione con Giusy Ferreri. Dal titolo “Shimmy Shimmy” e una produzione che strizza l’occhio al sound orientale e arabeggiante, la canzone si candida ad essere uno dei tormentoni dell’estate in arrivo Condividi:

Lo storico duo di producer e hitmaker formato da Takagi & Ketra, è tornato sulla scena musicale italiana alla sua terza collaborazione con Giusy Ferreri. L’obiettivo? Tenerci compagnia e farci ballare anche in questa estate in arrivo con il nuovo brano “Shimmy Shimmy”. Dopo il successo ottenuto con singoli come “Amore e Capoeira” (2018) e “Jambo” (2019), sempre accanto alla Ferreri, ma anche “Venere e Marte” (2021) con Marco Mengoni e Frah Quintale e il nuovissimo “Salsa” con J-Ax e Jake La Furia, Takagi & Ketra optano questa volta per sonorità che strizzano l’occhio al mondo mediorientale. Il testo di “Shimmy Shimmy”, messo in luce dal timbro della Ferreri, sa di passione, spensieratezza e divertimento, storici ingredienti base dell’estate perfetta, ma ancora più essenziali dopo tutto ciò che ci è mancato durante la pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

"Il suono dell'estate in una foto", hanno commentato i due producer su Instagram dove, ha proposito della ormai terza collaborazione con Giusy Ferreri hanno dichiarato:"Quest'estate torniamo per la terza volta insieme a Giusy, grande interprete e cantante oltre che meravigliosa amica". Mentre su come è nata l'idea di "Shimmy Shimmy", si sono espressi dicendo: "Ci piace esplorare territori sonori nuovi e tradurli nel nostro stile urban pop, un viaggio fra culture diverse che ci stimolano sempre. Il nostro giro del mondo musicale quest'anno si arricchisce con molti suoni. Un mix esplosivo che riporta alla mente il fascino delle belly dancer, sensualissimo e vibrante di energia positiva, quella di cui abbiamo bisogno ora che d'improvviso tutto sembra poter ricominciare a vivere".