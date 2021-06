Sangiovanni, insulti omofobi al cantante perché vestito di fucsia

La denuncia ai fan

leggi anche

Sangiovanni, il testo del singolo Malibu

“Passeggiavo per strada ieri sera, incrocio un tipo e mi fa: ‘Ma non ti vergogni?’ Ero vestito di fucsia. Non lo dico perché ci sto male, anche perché a me queste cose non toccano per niente”, ha detto il cantante, raccontando cosa gli è successo. Il giovane ha poi aggiunto: “Non darò mai la soddisfazione di vedermi stare male, me ne frego abbastanza”. Sangiovanni ha detto di aver voluto raccontare l’episodio al suo milione e mezzo di follower per “riflettere” sulla “forte chiusura mentale” che ancora c’è in Italia. “Non siamo liberi di vestirci come ci pare, di amare chi vogliamo per la paura di essere giudicati. Però questa cosa si può combattere”, ha detto, prima di ringraziare i fan per il supporto ricevuto.