Con il 2021 che si avvia alla conclusione, si chiude anche il ricco parterre di uscite discografiche previste per questo ultimo mese dell’anno. Un periodo, quello di dicembre, che si prepara a essere un vero e proprio spartiacque tra le realizzazioni in lockdown e la musica dal vivo, pronta a tornare in grande stile già dalla prossima primavera. Ecco tutti gli album usciti per questo Natale 2021