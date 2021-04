Anna, Cristina Donà firma la sigla della serie tv col brano Settembre

La serie tv diretta da Niccolò Ammaniti, disponibile su Sky e NOW, è accompagnata da un brano speciale. Per l’occasione l’artista ha rilasciato una inedita e originale “theatre version” del pezzo, disponibile su tutti gli store digitali per l’etichetta Fenix Music. L'INTERVISTA Condividi:

Settembre è uno dei brani più suggestivi ed emblematici dell’album La quinta stagione di Cristina Donà, ed è stato scelto dallo scrittore e regista Niccolò Ammaniti come sigla di apertura della miniserie Anna, la serie Sky Original tratta dal suo romanzo omonimo edito da Einaudi (2015) e prodotta da Wildside in coproduzione con ARTE France, The New Life Company e Kwaï. Anna è il racconto distopico di un mondo distrutto: una fiaba per adulti che narra l’incredibile viaggio che la giovanissima protagonista dovrà intraprendere fra le rovine della civiltà, in una Sicilia post apocalittica, in cerca di un futuro possibile per sé e per il fratellino, in un mondo senza più adulti. Settembre ben rappresenta la giusta espressione delle atmosfere che suggerisce il racconto. E' uno dei brani manifesto di Cristina Donà e suona come l’invito a un ascolto più consapevole di sé e del mondo, una traccia in cui la Natura si fa protagonista di un viaggio necessario per scoprire l’interiorità umana.

Lo ho scritto intorno al 2006/2007 poco prima che uscisse l'album La Quinta Stagione: era un periodo intenso a livello personale, era da poco mancato mio padre, e le canzoni rappresentano la ricerca di una formula magica che possa fare uscire dal buio. Settembre è il brano che apre l'album, un lavoro prodotto da Peter Walsh col quale ho avuto una collaborazione bella e ricca di spunti e scambi e per questo sono grata al destino.

Che missione ti eri data?

Avendo intorno un momento così burrascoso cercavo una pulizia che mi servisse a tracciare una strada limpida e sicura ed è rappresentata molto bene dal ritornello con frasi che sono quasi un mantra che mi ripetevo in quel periodo. Quelle immagini mi sono arrivate una volta tornando a casa in auto e costeggiando la riva del fiume Serio. Quando ci ripenso ho in mente proprio quell'esatto momento.

Quando hai saputo che era stata scelta per la mini serie Anna?

Prima di Natale, forse a novembre, è arrivata una mail al mio management e all'inizio non ci cedevo, è un invito importante partecipare a un simile progetto.

Conoscevi Niccolò Ammaniti?

Avevo letto qualche racconto e visto i film Io non ho paura e Io e te, mi ero quindi riproposta di leggerlo, ho amici che lo amano, però per la mia procrastinazione non mi ha fatto mantenere il proposito. E' poi arrivato il destino a portarmi a leggere il suo libro.

Reazione?

Mi ha sorpresa ed entusiasmata e mi sono sentita parte della sua avventura legandomi al Libro delle cose importanti che la mamma di Anna scrive per lei. Automaticamente sono entrata nella storia come fossi io la mamma e anagraficamente potrei esserlo.

Vi siete parlati?

Ho cercato di capire se c'era un modo per raggiungerlo quando lui mi ha scritto sulla posta privata di Facebook.

Dunque siete in contatto.

Ci scriviamo dei messaggi. Non vogliamo invadere le rispettive privacy e dunque ci sono messaggi molto intensi nella loro brevità. Mi sono sentita accolta e voluta in questo viaggio.

Hai visto la mini serie?

Vista e finita. Ora mi manca l'ultima puntata de Il Miracolo: mi sono all'improvviso ritrovata in questo vizio di seguire le serie televisive. Sto rimettendo in ordine la relazione tra libro e serie. So che volutamente è stata rivista, so le difficoltà di portare un libro sullo schermo. Vicino a lui c'è Francesca Manieri che è una gran testa visto che firma cose incredibili. Anna è ricca di particolari e devo riguardarla, va approfondita. E' incredibile per i colori, per le storie narrate, per la Sicilia post-apocalittica. Finora mi sono concentrata sui personaggi, ma intorno hanno quadri molto belli che approfondirò in una seconda visione.