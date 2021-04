Anna, la serie tv di Niccolò Ammaniti è su Sky e NOW

Su Sky e NOW arriva finalmente 'Anna', la nuova serie tv di Niccolò Ammaniti, una produzione Sky Original tratta dal suo libro del 2015. Da domani, 23 aprile, tutti gli episodi saranno disponibili Condividi:

I segreti, le meraviglie e gli orrori del mondo senza adulti di ANNA (scopri tutto nello speciale online), una Sicilia grande quanto un intero continente, da cui provare a scappare, oltre il mare, nella speranza di un mondo nuovo, si svelano finalmente da domani, quando tutti gli episodi della serie Sky Original di Niccolò Ammaniti saranno disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW – oltre a debuttare anche su Sky Atlantic, che per tre settimane ogni venerdì dalle 21.15 proporrà due episodi della serie. Con extra, il programma fedeltà di Sky, per i clienti Sky da più di 3 anni tutti gli episodi sono già disponibili in anteprima on demand nella sezione extra.

Anna, la nuova serie tv di Niccolò Ammaniti approfondimento Anna, 10 motivi per cui vedere la nuova serie tv di Niccolò Ammaniti Dal suo romanzo omonimo (edito da Einaudi) di Ammaniti, Anna, è il distopico racconto di un mondo distrutto: una fiaba per adulti che narra l’incredibile viaggio che la giovanissima protagonista dovrà intraprendere fra le rovine della civiltà che fu, “il prima”, in cerca di un futuro possibile per sé e per il fratellino. Anna è il secondo progetto televisivo dello scrittore Premio Strega per Come Dio comanda, ancora con Sky dopo il successo de Il Miracolo. Ammaniti è creatore e regista della serie, di cui firma anche la sceneggiatura con Francesca Manieri (Il Primo Re, Il Miracolo, We Are Who We Are).

Anna, il cast della serie tv approfondimento Anna, il cast della serie tv di Niccolò Ammaniti. FOTO Nel cast l’esordiente Giulia Dragotto (14 anni, di Palermo, scelta fra oltre duemila candidate) è Anna, tenace e coraggiosa, che parte alla ricerca del fratellino rapito, Astor – interpretato da Alessandro Pecorella (9 anni, anche lui alla sua prima apparizione in TV). Anna ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma (interpretata da Elena Lietti - Il Miracolo, Tre piani) con le istruzioni per farcela, Il Libro delle cose importanti. E giorno dopo giorno scopre che le regole del passato non valgono più, dovrà inventarne di nuove. Nel cast anche gli esordienti Clara Tramontano e Giovanni Mavilla, nei panni della perfida Angelica, la regina dei Blu, e di Pietro, ragazzino di cui Anna si innamorerà, e Roberta Mattei (Veloce come il vento, Il Primo Natale) che nella serie sarà “La Picciridduna”.

Anna, di cosa parla la serie tv: le sinossi di tutti gli episodi approfondimento Anna, 8 cose da sapere sulla serie tv tratta dal libro di Ammaniti EPISODIO 1 Il mondo così come lo conosciamo non esiste più. Un virus si è diffuso sul pianeta sterminando gli adulti. I bambini sono immuni fino alla pubertà e vivono combattendo per quel poco di commestibile che i grandi gli hanno lasciato. In una casa nel bosco Anna si occupa del fratellino Astor. EPISODIO 2 Anna parte come sempre alla ricerca di provviste. Una banda di bambini selvaggi, i blu, arriva al podere e costringe Astor a seguirli alla villa di Angelica. Quando Anna tornando a casa non trova più il fratellino, parte alla sua ricerca. EPISODIO 3 Anna arriva ai cancelli della villa di Angelica dove riesce entrare e, presa alla sprovvista, si ritrova a essere la protagonista del freak show della terribile regina dei blu che tiene in schiavitù la Picciridduna, unico adulto sopravvissuto… EPISODIO 4 Anna, dopo la notte della festa, si risveglia nella stanza della regina. Mentre tutti dormono, va a cercare suo fratello. Astor, però, ha scoperto che al mondo esistono altri bambini, vuole restare con i blu. Anna subisce la punizione di Angelica. EPISODIO 5 Messa in atto insieme alla Picciridduna una trappola ai danni di Angelica, Anna si rimette in viaggio. Raggiunge Pietro, ma Astor non c’è. Pietro però ha La Rossa, gli resta poco da vivere. Anna lo accompagna in quello che potrebbe essere il suo ultimo meraviglioso viaggio. EPISODIO 6 Anna, una volta tornata a casa, ritrova suo fratello. La famiglia si è riunita. I fratelli decidono di partire insieme per l’Italia, forse lì qualcuno è riuscito a trovare un antidoto contro La Rossa.