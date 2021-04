Anna, 10 motivi per cui vedere la nuova serie tv di Niccolò Ammaniti

4/11

Per Angelica, una villain davvero terribile! Clara Tramontano non ha dubbi: Angelica era una bambina molto cattiva prima dell’arrivo della Rossa (ndr, la malattia che ha spazzato via tutti gli adulti nel mondo di Anna), e ha mantenuto questa sua caratteristica anche nel presente narrativo della serie. La giovane artista palermitana si è detta ben contenta di non somigliare neanche un po’ al suo personaggio, e guardando la serie non si può che essere d’accordo con lei!

Anna, il cast della serie tv: Clara Tramontano è la perfida Angelica. VIDEO