Anna, il cast della serie tv: Clara Tramontano è la perfida Angelica

Una “regina disperata” che incarna la follia e costruisce il suo regno su una menzogna, una ragazza tanto terribile quanto affascinante: lei è Angelica, la cattiva numero uno della nuova creatura seriale di Niccolò Ammaniti, Anna, interamente disponibile su Sky e NOW dal 23 aprile, sei episodi che ci porteranno dentro un mondo suggestivo e allo stesso tempo angosciante.

Anna, la serie tv: Clara Tramontano è Angelica approfondimento Anna, la serie tv: Anna e Astor, soli contro tutti. VIDEO Angelica (di nome, ma non di fatto!) è la regina dei Bianchi e dei Blu. Vive in un’antica villa a Bagheria che ha trasformato nel suo regno. La leggenda racconta che tenga un’adulta nascosta nelle cantine. Il bacio della grande può annullare gli effetti della Rossa. Per entrare nella corte della Regina pazza bisogna portare cibo, batterie, e soprattutto dolci. Angelica sottopone tutti a delle terribili prove, trasformando quello che ricorda dei reality show in dei giochi mortali. Quando incontra Anna rimane molto colpita, ma la giovane protagonista interpretata da Giulia Dragotto non si lascerà affascinare da lei. Ne nascerà ovviamente uno scontro, e solamente una delle due ne uscirà vincitrice.

approfondimento Anna, i costumi e il mondo della serie. VIDEO Clara Tramontano non ha dubbi: Angelica era una bambina molto cattiva prima dell’arrivo della Rossa, e ha mantenuto questa sua caratteristica anche nel presente narrativo di Anna. In conferenza stampa, la giovane attrice, artista e modella palermitana – scelta su segnalazione di una collaboratrice del casting director Giulio Ceruti –, si è detta ben contenta di non somigliare neanche un po’ al suo personaggio, perché "Angelica non è proprio una bellissima persona!", e guardando la serie non si può che essere d’accordo con lei!

Anna, dove e quando vedere la serie tv approfondimento Anna, le foto della serie tv Sky Original di Niccolò Ammaniti L'appuntamento con Anna è per venerdì 23 aprile, quando i 6 episodi di cui è composta la serie saranno interamente disponibili su Sky (on demand, e poi, uno dietro l'altro, su Sky Atlantic, a partire dalle 21.15) e in streaming su NOW.