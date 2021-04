2/34 Foto di Greta De Lazzaris

Dopo il successo de Il Miracolo, Ammaniti torna dietro la macchina da presa, ma oltre a ciò firma anche la sceneggiatura, insieme a Francesca Manieri (Il Primo Re, Il Miracolo, We Are Who We Are). Nel cast, oltre ai sopracitati Dragotto e Pecorella, troviamo Elena Lietti (Il Miracolo, Tre piani) nei panni di Maria Grazia, la mamma di Anna e Astor, che prima di morire lascia ai figli il Libro delle cose importanti, un quaderno con le istruzioni per sopravvivere in un mondo ormai completamente rivoluzionato dall'impatto della Rossa.

Anna, Ammaniti e Sky presentano la serie tv, interamente disponibile dal 23 aprile