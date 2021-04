Anna, un "mondo di orfani" nella nuova serie tv di Niccolò Ammaniti

Su Sky Atlantic (anche on demand e in streaming su NOW) è in arrivo ‘Anna’, la nuova serie Sky Original creata da Niccolò Ammaniti, tratta dal suo romanzo del 2015. Andiamo a scoprire qualcosa di più sul “mondo di orfani” in cui si muovono i personaggi

Un mondo distrutto e riconsegnato alla natura da una pandemia che colpisce solo gli adulti, una tenace e coraggiosa ragazzina alla ricerca del suo fratellino, una storia di speranza e sopravvivenza: 'Anna', la nuova serie tv Sky Original firmata dallo scrittore premio Strega (e tratta dal suo romanzo del 2015) debutterà su Sky e NOW venerdì 23 aprile, quando verranno resi disponibili tutti gli episodi, 6 in totale.

Anna, il mondo della nuova serie tv di Ammaniti

Se le fiabe cominciano con “C’era una volta…”, le storie, secondo Niccolò Ammaniti, creatore e regista di Anna, cominciano con un fatto, con un’azione, e nel caso della nuova produzione Sky Original l’evento scatenante è l’improvvisa scomparsa – il rapimento, per essere precisi – del piccolo Astor (Alessandro Pecorella), il fratellino della protagonista, interpretata da Giulia Dragotto. Quello in cui si muovono Anna e gli altri personaggi è un mondo rimasto ormai senza adulti, decimati dalla “Rossa”, una misteriosa malattia che è letale solo da una certa età in avanti.

I ragazzini e i bambini non sono colpiti nel fisico, ma in compenso si ritrovano completamente soli in un mondo senza “grandi”, senza una guida, senza un appoggio. Devono imparare a bastare a sé stessi, almeno fino a quando non cresceranno abbastanza. Perché il loro destino sembra essere già segnato. Come ben spiega lo stesso Ammaniti, il virus che scatena la “Rossa” ovviamente è stato solo “il punto di partenza per creare una situazione paradossale nella quale ci fossero solo bambini al mondo, e che fosse un mondo fatto di orfani”.

La decisione di trasformare Anna in una serie tv è stata presa per potere esplorare più a fondo alcuni aspetti che nel libro sono solo accennati. C’era ancora molto da dire, dice Ammaniti, c’era da approfondire alcuni personaggi, da mettere in scena nuove avventure, e quale occasione migliore? Ecco perché, a differenza de Il Miracolo, una storia originale concepita per la tv, Anna è invece un adattamento.

Ma come funziona un mondo di orfani, un mondo senza adulti? Quanto conta per noi l’educazione, quanto conta quello che ci dicono gli altri? Quanto una persona è votata al bene o è votata al male? Lo scopriremo presto: l’appuntamento con Anna è per venerdì 23 aprile, quando tutti gli episodi saranno disponibili su Sky e NOW.