8/24

INTERGALACTIC - Una selezione variegata e in grado di assecondare i gusti più diversi, che passa anche per le nuove stagioni dei titoli più premiati e amati dal pubblico degli ultimi anni, come SUCCESSION ed EUPHORIA, gioielli HBO i cui episodi già andati in onda sono disponibili On Demand su Sky e in streaming su NOW TV e di cui nel corso del 2021 arriveranno rispettivamente la terza e la seconda stagione. - CLICCA QUI PER VEDERE IL PROMO