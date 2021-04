Anna, la serie tv: Anna e Astor, soli contro tutti. VIDEO

Giulia Dragotto e Alessandro Pecorella sono i due giovanissimi protagonisti di 'Anna', la nuova serie tv di Niccolò Ammaniti, una produzione Sky Original tratta dal suo libro del 2015, interamente disponibile da venerdì 23 aprile su Sky e NOW Condividi:

Su Sky è in arrivo Anna, la nuova produzione Sky Original creata e diretta da Niccolò Ammaniti, tratta dal suo romanzo del 2015. A interpretare la protagonista, l'Anna del titolo, è l'esordiente palermitana Giulia Dragotto, una vera e propria scoperta, mentre nei panni del suo fratellino, Astor, troviamo il giovanissimo Alessandro Pecorella. A parlarci di loro nel video in testa all'articolo è Lorenza Indovina, l'acting coach che ha lavorato con loro sul set durante le riprese, mentre qui sotto andiamo a scoprire i loro personaggi.

Anna, la serie tv: Giulia Dragotto è Anna approfondimento Anna, Ammaniti e Sky presentano la serie tv, in arrivo il 23 aprile Anna è la protagonista della serie tv di Niccolò Ammaniti. Ha quattordici anni e si prende cura di suo fratello Astor seguendo tutte le istruzioni che la madre le ha lasciato nel Libro delle cose importanti prima di morire a causa della Rossa, una pandemia causata da un nuovo virus che, così parrebbe, ha sterminato gli adulti. Ogni mattina esce a cercare cibo e giocattoli per il fratellino, ma un giorno torna a casa e Astor non c’è più... Dopo una notte di disperazione, Anna decide di partire per ritrovarlo sfidando i pericoli di questo nuovo mondo senza più regole. Durante il viaggio incontra (di nuovo) Pietro, un ragazzino per cui inizia a provare dei sentimenti contrastanti. Poi ci sono la perfida Angelica e altri individui poco raccomandabili con cui è costretta a confrontarsi. Anna è testarda, coraggiosa, pronta a sfidare la credenza che tutti i grandi siano morti. Dopo aver recuperato il piccolo Astor, rapito dai Blu, partirà a bordo di un pedalò verso il continente alla ricerca degli adulti, per salvare sé stessa e suo fratello.

Anna, la serie tv: Alessandro Pecorella è Astor approfondimento Anna, le foto della serie tv Sky Original di Niccolò Ammaniti Astor, il fratellino di Anna, ha otto anni e vive in un podere sperduto insieme a lei. È convinto che oltre il bosco ci siano i giganti di uccelli che avvelenano l’aria. Sua sorella gliel’ha fatto credere per proteggerlo dai pericoli del fuori. Ma un giorno Astor si trova davanti agli occhi una banda di bambini blu, e alla fine è costretto a seguirli alla villa di Angelica. Quel rapimento, però, è anche la sua più grande liberazione: Astor scopre infatti che il mondo non è deserto, come gli ha sempre detto Anna, ma ci sono altri bambini come lui con cui poter giocare. Dopo essere diventato uno dei preferiti della perfida Angelica, ritrova la sorella e insieme a lei parte per un lungo viaggio attraverso la Sicilia. Arrivati di fronte al continente, i due salperanno con un pedalò alla ricerca di una seconda vita...