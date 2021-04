Anna, la serie tv di Niccolò Ammaniti: Elena Lietti è Maria Grazia

Elena Lietti (già vista su Sky nella suggestiva produzione 'Il Miracolo') è Maria Grazia, la mamma di Anna e Astor in 'Anna', la nuova serie tv di Niccolò Ammaniti, una produzione Sky Original tratta dal suo libro del 2015, interamente disponibile da venerdì 23 aprile su Sky e NOW Condividi:

Un mondo senza più adulti; un'epidemia, la famigerata Rossa, che colpisce solo i grandi e risparmia i più giovani; una tenace e coraggiosa ragazzina alla ricerca del suo fratellino, rapito dai misteriosi Blu: su Sky e NOW dal 23 aprile sarà interamente disponibile (6 episodi in totale) Anna, la nuova serie Sky Original di Niccolò Ammaniti. Elena Lietti, già vista su Sky nella prima serie dello scrittore, Il Miracolo, interpreta Maria Grazia, la mamma di Anna e Astor, una donna pragmatica e determinata che, prima di morire, lascia ai figli un vero e proprio manuale di sopravvivenza scritto a mano solamente per loro.

Anna, Elena Lietti è Maria Grazia approfondimento Anna, la serie tv: Anna e Astor, soli contro tutti. VIDEO Maria Grazia è la mamma di Anna e Astor. È una donna determinata e anticonvenzionale. Nei suoi ultimi giorni, nonostante il virus che la sta uccidendo, scrive per i suoi figli il Libro delle cose importanti in cui lascia le indicazioni per sopravvivere nel mondo anche dopo la sua morte. Prima di esalare l’ultimo respiro si fa promettere da Anna che si prenderà cura del fratello e che rimarrà sempre con lui. Gli insegnamenti di Maria Grazia rimarranno per sempre con i due bambini.

Anna, Elena Lietti sul suo personaggio approfondimento Anna, un "mondo di orfani" nella nuova serie tv di Niccolò Ammaniti Durante la conferenza stampa di presentazione della serie, l'attrice lombarda ha sottolineato l'importanza dell'eredità in relazione al suo personaggio - una donna indipendente, autonoma, libera da vincoli, fedele solo a sé stessa e ai bambini, e a nient’altro - che per l'appunto, prima di morire a causa della Rossa, lascia ai figli il Libro delle cose importanti, un vero e proprio manuale di sopravvivenza in un mondo in cui le regole di una volta non valgono ormai più. Maria Grazia raccomanda a Anna di insegnare al fratellino a leggere, rimarcando inoltre l'importanza vitale del racconto come forma di memoria e del raccontare per non dimenticare il passato, perché è solo conoscendo il passato che si può costruire il futuro.