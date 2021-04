8/8

2021, Anna, soggetto, sceneggiatura e regia di Niccolò Ammaniti. Dopo la diffusione della Rossa, una malattia che in pochissimo tempo ha ucciso tutti gli adulti, lasciando però in vita i più giovani, Anna e Astor vivono soli in un podere nel bosco senza la madre. Quando Astor viene improvvisamente rapito, Anna si mette immediatamente in viaggio per cercarlo. In una Siclia surreale, in un mondo quasi completamente riconsegnato alla natura, la giovane protagonista dovrà affrontare sfide inimmaginabili. Ma la speranza di un futuro migliore non verrà mai meno.

Anna, un "mondo di orfani" nella nuova serie tv di Niccolò Ammaniti