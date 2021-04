Anna, il cast della serie tv: Roberta Mattei è la Picciridduna

Roberta Mattei è la misteriosa Picciridduna in ‘Anna’, la nuova serie tv di Niccolò Ammaniti, una produzione Sky Original tratta dal suo libro del 2015, interamente disponibile da venerdì 23 aprile su Sky e NOW Condividi:

Un mondo senza più adulti (o forse no?); un'epidemia, la famigerata Rossa, che colpisce solo i grandi e risparmia i più giovani; una tenace e coraggiosa ragazzina alla ricerca del suo fratellino, rapito dai misteriosi Blu: su Sky e NOW dal 23 aprile sarà interamente disponibile (6 episodi in totale) Anna, la nuova serie Sky Original di Niccolò Ammaniti. Roberta Mattei (Veloce come il vento, Il Primo Natale) interpreta la misteriosa Katia, detta la “Picciridduna”, che in siciliano significa “grande bambina”, l’unico essere umano adulto sopravvissuto al passaggio della malattia che ha lasciato dietro di sé milioni di orfani, un personaggio unico in tutti i sensi.

Anna, la serie tv: Roberta Mattei è Katia, la “Picciridduna” approfondimento Anna, i costumi e il mondo della serie. VIDEO Katia è l’unica persona adulta sopravvissuta alla Rossa, una vera e propria anomalia. Prima dello scoppio pandemia era una sarta, ed è proprio grazie al suo lavoro che conosce la solare ed espansiva Ginevra, di cui si innamora perdutamente. Rimasta sola, incontra la piccola (e terribile) Angelica, la sorella della sua amata. Nel corso degli anni ne diventa la schiava, e viene costretta a inscenare la farsa della Picciridduna, la “grande bambina” capace di salvarti dal male. Solo che, all’improvviso, Angelica decide di sacrificarla… A quel punto, a Katia non resta altro da fare che aiutare Anna a scappare dal regno della Regina pazza, nella speranza di poter così salvare anche sé stessa in qualche modo.

approfondimento Anna, il cast della serie tv: Clara Tramontano è la perfida Angelica Del suo personaggio, del quale non può svelare molto, Roberta Mattei ci dice che a caratterizzarlo è il suo conflitto tra l’interno e l’esterno. “Non sapendo bene cos’è, si preclude delle esperienze, perché forse ha paura del giudizio esterno”, prosegue l’attrice romana, che ci dice anche qualcosa di più sul rapporto tra Katia e Angelica, un rapporto di totale dipendenza emotiva, perché quella terribile ragazzina è l’unica cosa che le è rimasta che in qualche modo la lega a Ginevra. L’incontro con Anna, però, cambierà ogni cosa…

Anna, dove e quando vedere la serie tv approfondimento Anna, le foto della serie tv Sky Original di Niccolò Ammaniti L'appuntamento con Anna è per venerdì 23 aprile, quando i 6 episodi di cui è composta la serie saranno interamente disponibili su Sky (on demand, e poi, uno dietro l'altro, su Sky Atlantic, a partire dalle 21.15) e in streaming su NOW.