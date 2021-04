9/10

L'appuntamento con Anna è per venerdì 23 aprile, quando i 6 episodi di cui è composta la serie saranno interamente disponibili su Sky (on demand, e poi, uno dietro l'altro, su Sky Atlantic, a partire dalle 21.15) e in streaming su NOW. Ed è subito maratona.

