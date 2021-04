Anna, alla scoperta della serie tv: lo speciale VIDEO

Su Sky Atlantic (anche on demand e in streaming su NOW) è in arrivo ‘Anna’, la nuova serie Sky Original creata da Niccolò Ammaniti, tratta dal suo romanzo del 2015. Interamente disponibile dal 23 aprile Condividi:

Una Sicilia post apocalittica, riconquistata dalla natura e senza più adulti; un'epidemia, la famigerata Rossa, che colpisce solo i grandi e risparmia i più giovani; una tenace e coraggiosa ragazzina alla ricerca del suo fratellino, rapito dai misteriosi Blu: su Sky e NOW dal 23 aprile sarà interamente disponibile Anna, la nuova serie Sky Original di Niccolò Ammaniti, sei episodi che ci porteranno dentro un mondo crudele e suggestivo.

approfondimento Anna, 8 cose da sapere sulla serie tv tratta dal libro di Ammaniti Andiamo a scoprire qualcosa di più nel video in testa all'articolo, un ricco speciale lungo quasi 25 minuti, con tante interviste e tanti aneddoti interessanti su come si sono svolte le riprese, su come sono stati creati il mondo e i costumi della serie, e ovviamente col commento dello stesso Ammaniti.

Anna, di cosa parla la serie tv approfondimento Anna, la serie tv di Niccolò Ammaniti: Elena Lietti è Maria Grazia Quattro anni dopo la Rossa, un virus che ha sterminato tutti gli adulti, il mondo è abitato solo da branchi di bambini selvaggi. In Sicilia Anna vive con il fratellino Astor al Podere del Gelso. Un giorno esce per cercare da mangiare, e quando torna Astor non c’è più. Per ritrovarlo inizia un viaggio avventuroso tra i resti del mondo. Si scontrerà con i Blu, una comunità comandata da Angelica, la perfida regina che tiene con sé la Picciridduna, un adulto sopravvissuto che pare abbia il potere di salvarti dalla Rossa. Anna riuscirà a fuggire dalla villa di Angelica e a intraprendere un viaggio nella natura selvaggia verso il continente con il fratellino, nella speranza di trovare una cura per sé e per l’umanità.