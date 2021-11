Mina e Celentano, il testo del nuovo singolo "Niente è andato perso"

La playlist “New Music Friday” di Spotify Italia (e con lei tutte quelle dei più importanti colossi della musica streaming) si arricchisce di un nuovo brano, un viaggio magico tra le voci di Mina e Celentano . Il nuovo singolo della coppia si chiama “ Niente è andato perso ” e fa parte ufficialmente della raccolta “MinaCelentano The Complete Recordings” in uscita oggi, venerdì 26 novembre per Clan Celentano srl/Pdu Music & Production Sa e Sony Music. La “ Tigre di Cremona ” e “Il Molleggiato” tornano quindi a quasi 25 anni dal featuring (diremmo oggi) che li vide protagonisti nel 1998, dimostrando ancora una volta, come non abbiano nulla da invidiare ai cantanti della nuova generazione, ben più abituati alle logiche dello streaming.

“Niente è andato perso” è un brano in cui le bellissime voci di due tra i cantanti più amati di Italia, si rincorrono a non finire , sulle tonalità altissime e il testo frutto anche di un attento lavoro con il cantautore Fabio Ilacqua. Un pezzo che ha quindi tutte le carte in regola per diventare un vero tormentone anche nell’era della musica 2.0. “Niente è andato perso” di Mina e Celentano , ha anche un videoclip , andato in scena per la prima volta dal vivo lo scorso mercoledì 24 novembre in occasione di Milano Music Week . I frame, a cura di Mauro Balletti (autore anche di tutte le grafiche degli album), raccontano quel rapporto che da sempre lega due artisti formidabili, tra fotografie inedite, aneddoti e testimonianze. Ecco i testo di “Niente è andato perso” di Mina e Celentano.

Il testo di “Niente è andato perso”

Fermo in piedi, fra il vento e un traffico

non mi vedi, i passanti ci nascondono

poi davanti a me col tuo sorriso di sempre

io a mani vuote la mia faccia solamente

però sembra ieri ma il tempo scivola

cosa vedi? E sulla tavola le fotografie

dei nostri giorni ribelli

sono un ricordo impigliato fra i capelli

che fai, come dici

ci vuol mestiere a diventare felici

e adesso ridi e ridi a piccoli sorsi

sui miei discorsi



Ma non lo vedi che c'è uno spazio così grande

che dura il tempo di un istante

c'è tutto e niente è andato perso

guardami adesso, sì

e non mi dire: "È passato" e che non resta niente

pochi frammenti solamente

ho l'impressione di uno sguardo

parlami adesso, sì



Chiudi gli occhi è un tempo barbarico

cade il cielo a fiocchi e un vento gelido

intorno la città sospesa è quasi deserta

la tua bellezza qui è la sola cosa certa però

prendi le utopie durano un palpito

mentre le bugie cambiano d'abito

ancora mi confonde questa calma apparente

dimmi che cosa abbiamo scelto veramente ma dai

come dici, che a volte la paura d'esser felici

poi con il sorriso che risale il silenzio e ferma il tempo



Ma non lo vedi che c'è uno spazio così grande

che dura il tempo di un istante

c'è tutto e niente è andato perso

guardami adesso, sì

e non mi dire: "È passato" e che non resta niente

pochi frammenti solamente

ho l'impressione di uno sguardo

parlami adesso, sì



Per mille volte raccontarci pensieri

in questa notte come in tante di ieri

quando ridendo mi dirai come sempre

ma non lo vedi che c'è



Ma non lo vedi che c'è uno spazio così grande

che dura il tempo di un istante

c'è tutto e niente è andato perso

guardami adesso, sì

e non mi dire: "È passato" e che non resta niente

pochi frammenti solamente

ho l'impressione di uno sguardo

parlami adesso, sì



Ma non lo vedi che c'è uno spazio così grande

che dura il tempo di un istante

c'è tutto e niente è andato perso

guardami adesso, sì

e non mi dire: "È passato" e che non resta niente

pochi frammenti solamente

ho l'impressione di uno sguardo

parlami adesso, sì