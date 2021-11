MinaCelentano The Complete Recordings; data di uscita e info

A quasi 25 anni dalla celebre collaborazione tra “La Tigre di Cremona” e “Il Molleggiato”, è in arrivo uno speciale progetto discografico che è una raccolta delle registrazioni in studio dei loro duetti. “MinaCelentano - The Complete Recordings” in tutti gli store di dischi fisici e digitali dal 26 novembre Condividi

Era il 14 maggio del 1998 quando “Mina Celentano”, il primo album in studio dei cantanti italiani Mina e Adriano Celentano, faceva il suo esordio nel mercato discografico del Belpaese. Ora, a quasi 25 anni di distanza, la storia di ripete, nel ricordo di due grandi artisti che hanno lasciato e lasciano tutt’ora un segno nella nostra tradizione musicale. “MinaCelentano - The Complete Recordings”, in arrivo il prossimo 26 novembre, è una raccolta di registrazioni in studio dei duetti di Mina e Adriano Celentano. Tracklist di brani che è un viaggio di emozioni, ancora più sentito visto l’aggiunta di una speciale sorpresa per il pubblico di ascoltatori: il disco conterrà infatti un nuovo brano. Un inedito appena inciso, dal titolo “Niente è andato perso”.

Cosa si sa su “MinaCelentano – The Complete Recordings” approfondimento I 15 duetti più belli tra Mina e i big della canzone. FOTO Il nuovo album in collaborazione tra la cosiddetta “Tigre di Cremona” e “Il Molleggiato”, si appresta ad arrivare sul mercato discografico italiano in occasione dei festeggiamenti del ‘quasi quarto di secolo’ del loro primo grande successo discografico. “MinaCelentano – The Complete Recordings” raccoglierà infatti tutti i brani scritti e interpretati in “Mina Celentano” - disco che dal suo esordio nel ’98 fu un assoluto campione di incassi, con oltre un milione di copie vendute – e in “Le migliori”, secondo album di Mina e Adriano Celentano in collaborazione, pubblicato nel 2016 e 5 volte Disco di Platino. “MinaCelentano – The Complete Recordings” è prodotto e distribuito dall’etichetta Clan Celentano srl/Pdu Music & Production Sa e Sony Music, e sarà disponibile negli store musicali fisici e online in diversi appuntamenti. Ecco quando esce “MinaCelentano – The Complete Recordings”: Venerdì 12 novembre 2021 – apertura del preorder ufficiale a questo LINK (https://smi.lnk.to/minacelentanoIn);

– apertura del preorder ufficiale a questo LINK (https://smi.lnk.to/minacelentanoIn); Venerdì 26 novembre 2021 - arrivo su tutte le piattaforme digitali e nelle versioni Hardcoverbook e Digifile (entrambe con doppio cd);

- arrivo su tutte le piattaforme digitali e nelle versioni Hardcoverbook e Digifile (entrambe con doppio cd); Venerdì 10 dicembre 2021 – disponibili anche un Box Deluxe contenente il doppio cd e due Picture Disc, un 45 giri (Lato A: Niente è andato perso/Lato B: Eva), e due versioni in vinile (doppio LP colorato e doppio LP Black 180gr). Tutte le versioni del disco precedentemente indicate includono un prestigioso libro fotografico con scatti inediti dei due artisti.