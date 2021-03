Adriano Celentano, lettera in difesa di Fabrizio Corona su Instagram

Il cantante ha espresso sui social il suo pensiero sulla situazione dell'ex re dei paparazzi: "Si danno 14 anni a uno come te, che ha fatto sì, cose punibili dalla legge, ma non da equiparare i tuoi madornali errori a chi uccide una persona"

Adriano Celentano ha scritto una lettera su Instagram indirizzata a Fabrizio Corona per esprimere il suo personale pensiero sulla vicenda dell'ex re dei paparazzi a cui sono stati revocati i domiciliari. Nella missiva social il cantante esprime solidarietà anche alla madre del fotografo e ritiene ingiusto l'accanimento nei confronti di Corona. "Si danno 14 anni a uno come te - scrive il Molleggiato - che ha fatto sì, cose punibili dalla legge, ma non a tal punto da equiparare i tuoi madornali errori di vita a chi uccide una persona".

Inizia come una qualsiasi lettera, con un "Caro Fabrizio", lo sfogo di Adriano Celentano che dichiara di essere rimasto "profondamente colpito nel vedere il dolore e la disperazione di una madre che, aggrappata alla tua giacca, piangeva e ti supplicava di stare calmo. Un dolore così grande che pareva uscire dallo schermo, quasi come a sciogliere una lacrima di chissà quanti ti stavano guardando". Mentre anche il cantante ha fatto fatica a trattenere le lacrime, il pensiero si è fermato su Fabrizio Corona. "Hai fatto tante str***ate nella tua vita - prosegue Celentano nel post - la più grossa e direi la più pericolosa, è quella di aver indotto i giudici a darti una punizione spropositata. Con la scusa di sommare le tue colossali ca****e, ti hanno dato 14 anni di punizione".

"Grande ingiustizia della giustizia italiana"

Nel sommare a ogni errore una punizione, secondo Celentano, ci sarebbe lo sbaglio. "E qui, secondo me, sta la grande ingiustizia della giustizia italiana. Si danno - scrive ancora il cantante - 14 anni a uno come te, che ha fatto sì, cose punibili dalla legge, ma non a tal punto da equiparare i tuoi madornali errori di vita a chi uccide una persona. Non si contano i casi di individui che hanno assassinato una o più persone e, solo dopo 5 o 6 anni di buona condotta, escono di prigione". L'appello è allora alla politica che forse "anziché intraprendere affari con quei paesi che fanno sparire le persone tagliandole a pezzi, dica qualcosa sull'arrangiamento-giustizia".