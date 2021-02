Fabrizio Corona e Asia Argento: il bacio social

La foto vede protagonisti Asia Argento e Fabrizio Corona in un momento di "quotidianità". Il post ha ottenuto più di 22.000 like.

Asia Argento: l’autobiografia Anatomia di un cuore selvaggio

Nei giorni scorsi l’attrice ha annunciato l’uscita del libro autobiografico Anatomia di un cuore selvaggio attraverso cui ha deciso di raccontarsi aprendo il suo cuore ai lettori.

Asia Argento ha presentato la biografia svelandone copertina e contenuti su Instagram, questo l’inizio del messaggio: “Erano tanti anni che mi dicevo che avrei dovuto farlo, ed infatti l’ho fatto. Ho scritto la mia autobiografia che uscirà il 26 gennaio 2021, Edizioni Piemme”.

Successivamente, l’attrice ha aggiunto: “Ci vuole coraggio a prescriversi da soli una auto-autopsia completa, non so in quanti sarebbero soddisfatti dell’esito dell’analisi spietata di se stessi. E allora coraggio, questa è la mia e, prima di giudicare, vi invito a fare altrettanto”.

Asia Argento è tra le celebrity più seguite e popolari nel mondo dello spettacolo del Bel paese grazie a una carriera che l'ha portata anche a trionfare per ben due volte ai David di Donatello come Miglior attrice protagonista per Perdiamoci di vista e per Compagna di viaggio.