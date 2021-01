Un viaggio intenso, potente e vero nella vita di una delle star italiane più celebri a livello internazionale. Anatomia di un cuore selvaggio è l’autobiografia di Asia Argento che arriva nelle librerie martedì 26 gennaio; in attesa dell'uscita, l’attrice ha presentato il lavoro sul suo profilo Instagram.

Una copertina nera, un cuore rosso e una freccia: l’attrice , classe 1975 , ha deciso di mostrarsi al pubblico come mai fatto prima d’ora raccontando la sua storia attraverso inchiostro e pagine. Dall’infanzia ai grandi successi che l’hanno portata a trionfare ai David di Donatello passando per l’adolescenza, l’amore e le infinite sfumature della vita, Asia Argento ha aperto il suo cuore, svelandosi a tutto tondo.

Asia Argento e la figlia Anna Lou: in vendita gli abiti dell'attrice

approfondimento

Asia Argento cambia di nuovo stile: tutti i suoi look

Ha poi scritto: "Ci vuole coraggio a prescriversi da soli una auto-autopsia completa, non so in quanti sarebbero soddisfatti dell’esito dell’analisi spietata di se stessi. E allora coraggio, questa è la mia e, prima di giudicare, vi invito a fare altrettanto”.