Michael J. Fox celebra 40 anni di “Ritorno al Futuro” con una sorpresa

Spettacolo
Giuditta Avellina

Michael J. Fox ha partecipato a una proiezione speciale in IMAX del film cult Ritorno al futuro, accompagnata da un’intensa chiacchierata con il pubblico e l’annuncio del suo memoir Future Boy, in uscita questo autunno

A quattro decadi dall’uscita di Ritorno al Futuro, Michael J. Fox ha fatto una rara e toccante apparizione pubblica. Al Southampton Playhouse di New York, l’attore – oggi sessantaquattrenne – ha partecipato a una proiezione speciale in IMAX del film del 1985, inserita nella rassegna “’80s Blockbuster Essentials”, che includeva anche The Terminator ed E.T.

Ci sarà anche un memoir in autunno

Dopo la visione, Fox si è intrattenuto con il pubblico in un dibattito moderato dal direttore artistico del teatro, Eric Kohn. L’atmosfera era carica di emozione: la sala, parte di una location divenuta simbolo di culto, ha offerto anche l’esperienza di una DeLorean fotografica per i fan accorsi a rendere omaggio al mito del tempo che viaggia sulle quattro ruote. Nel corso dell’evento, Fox ha annunciato il suo prossimo memoir intitolato Future Boy, in uscita quest’autunno. Il libro, vero e proprio viaggio nel tempo attraverso i ricordi, tornerà sul periodo cruciale del 1985, quando l’attore divideva il set televisivo di Family Ties con le riprese notturne di Back to the Future. Una testimonianza intensa su come quella stagione abbia influenzato la sua vita e carriera

E c'è anche un ritorno al passato

L’omaggio non è finito lì: è stato diffuso che Gibson, celebre marchio di chitarre, ha lanciato una ricerca per ritrovare la chitarra rossa ES‑345 suonata da Fox durante il celebre ballo “Enchantment Under the Sea”. Quello strumento, sparito dopo le riprese, è tornato sotto i riflettori come simbolo dell’eredità perduta e del desiderio di ritrovare il passato.

