Linus su Celentano: "Lavorare con lui è utile solo umanamente"

Nel corso della chiacchierata il DJ e conduttore ha parlato di vita privata e lavorativa rivelando anche un aneddoto su Adriano Celentano ( FOTO ), come riportato anche dal Corriere della Sera .

Linus ha ricordato la sua esperienza lavorativa con la voce di Azzurro : “Come è stato? Umanamente utile, ma lavorativamente inutile: alla fine fa quello che vuole lui e ti senti un po’ frustrato. Ma è un personaggio come pochissimi ”.

Linus: “Fu meraviglioso”

Il conduttore ha poi rivelato un aneddoto legato alla colonna portante della musica del Bel paese: “Quando ero tra gli autori di 125 milioni di caz..te gli chiesi come mai non aveva ancora cantato la mia canzone preferita, Storia d’amore: disse che non si ricordava le parole, perché lui ha sempre fatto pochi concerti dal vivo. La improvvisò nel suo salotto. Fu meraviglioso”.