Francesco Bianconi e Baby K, il 7 gennaio esce "Playa"

Baby K duetta con Francesco Bianconi

L’annuncio della tanto attesa collaborazione tra la voce dei Baustelle e Baby K, è arrivata direttamente dai profili social di Bianconi, dove l’artista di Montepulciano ha pubblicato la cover insieme ad un lungo messaggio dedicato ai fan. Il tutto corredato dalla pronta risposta della rapper e pop star che su Instagram ha commentato: “Un’enorme emozione aver cantato questa canzone con te. Non vedo l’ora che esca”. Per i veri amanti di Bianconi e della sua musica, l’annuncio circa l’uscita del singolo, può suonare del tutto come una novità, visto che nei mesi scorsi di piena pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), l’artista si era già divertito più volte a reinterpretare a modo suo il singolo estivo del 2019. Il duetto di Francesco Bianconi e Baby K in “Playa” porta con sé però anche un’importante sopresa, visto che sarà ufficialmente il primo brano estratto dal nuovo album del cantautore toscano, anch’esso in uscita a gennaio per BMG.

Francesco Bianconi annuncia l’uscita del singolo e di un album

È con questo messaggio, accompagnato dalla cover ufficiale della nuova versione di “Playa” – in cui appaiono in primo piano due teneri bambini stretti in un abbraccio fraterno al mare – che Francesco Bianconi ha annunciato sui social l’arrivo del nuovo singolo in collaborazione con Baby K e di un nuovo progetto discografico, entrambi all’uscita il prossimo gennaio. Una notizia che ha stupito pubblico e critica, visto lo strano connubio tra i due artisti, apparentemente così lontani tra loro, ma che siamo tutti curiosi di ascoltare. Ecco le parole di Bianconi su Instagram: “È Natale, arrivano la bontà e le buone notizie, come è giusto che sia. La prima è che il 7 gennaio esce "Playa", una canzone che ho cantato tanto durante questo tempo di pandemia e che mi ha aperto il cuore e aiutato sul serio a sopravvivere. La seconda notizia è che la canto insieme a Baby K, che della canzone è l'originale autrice e interprete e che, come sentirete, riuscirà a toccarvi l'anima anche in questa versione notturna del pezzo. La terza notizia è che "Playa" è un estratto di un mio disco nuovo che uscirà anche lui a gennaio. Ma di questo parleremo in un'altra occasione”.