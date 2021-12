2/10 Immagine tratta dal profilo Instagram @thrucollected

Thru Collected – Discomoneta. Sono stati in tanti a definire questo lavoro del collettivo napoletano Thru Collected uno dei migliori dell'anno. Per Rockit “Le tracce che lo compongono formano un flusso non regimentato di suoni e parole, che pare provenire a tratti dalla fine degli anni '90 (quando molti dei componenti non erano ancora nati) e a tratti dal 2025”.

