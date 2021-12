Venerus, esce l'album dal vivo "Magica musica tour 2021"

La tracklist di “Magica musica tour 2021”

approfondimento

Magica Musica, il disco di debutto di Venerus fuori oggi. L’intervista

Nell’album “Magica Musica Tour 2021” non potevano mancare la versione live del singolo “Appartamento” incisa con Frah Quintale. Questa la tracklist dell’album disponibile in edizione vinile e digitale dal 17 dicembre:

DISCO 1 – Lato A

Appartamento Forse ancora dorme Sei acqua

DISCO 1 – Lato B

Untitled (Jam 1 – Bologna) Lucy Altrove/Il fu Venerus

DISCO 2 – Lato A

Solo dove vai tu Fuori, fuori, fuori… Untitled (Jam 2 – Bologna)

DISCO 2 – Lato B

Love Anthem, No. 1 IoxTe Luci

Il progetto “Magica Musica Tour 2021” nelle parole di Venerus

Per annunciare e raccontare il suo primo album dal vivo, Venerus si è affidato ai social con un lungo post di ringraziamento. Il cantautore ha spiegato come la dimensione live sia per lui l’essenza della musica per suonare è sempre significato ‘palco’. Un concetto che arriva “da prima ancora che prendessi in mano uno strumento. Da che ho memoria sono stato attirato da quel non-luogo dove interiorità e condivisione si incontrano”. Tantissime le persone ringraziate da Venerus che sono state fondamentali per un anno così importante come il 2021. Negli ultimi dodici mesi l’artista ha pubblicato il suo primo album e portato in giro per l’Italia un tour definito speciale perché “un’esperienza liberatoria, mistica e trasformativa, per me e per tutte le persone che ne hanno fatto parte”. Infine ha voluto sottolineare la sua soddisfazione per i concerti tenuti durante l’estate: “Per fortuna abbiamo registrato tutto. Sono davvero orgoglioso che di questa parte della mia vita esista finalmente una testimonianza oltre la sua natura stessa che è per definizione e necessità fuggevole.