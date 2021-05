Venerus, testo e video di "Appartamento" con Frah Quintale

“Appartamento”, che può contare di una strepitosa base prodotta da MACE , è estratto dal primo album del cantante e musicista milanese, dal titolo “ Magica Musica ”, pubblicato lo scorso 19 febbraio. Un brano che sa di leggerezza, e un ritmo che non permette di star fermi. In attesa di rivederlo presto in tour (a luglio), Venerus racconta come è nata la voglia di collaborare con Frah Quintale : “Come ogni collaborazione che amo è nata molto spontaneamente, invitandolo nella mia nuova casa in cui mi ero da poco trasferito. A forza di parlare di case e arredamento ci siamo resi conto che il tema dell’appartamento ci stava in qualche modo a cuore. Per quanto mi riguarda in questa canzone il mio compito è stato quello di vestire lui della musica che amo, e penso di esserci riuscito”.

Il testo di “Appartamento”

Puoi bussare con le mani al centro del mio petto

Domandare se magari c'è qualcuno qui dentro

Fuori è buio pesto e il mondo fa spavento

Ti viene da perderti.

Puoi fermare il tempo, se ti serve un tetto passare la notte qui.

Tra le lenzuola perso come in mare

Perché ho sognato non ci fossi più,

Ma ti ho trovato al mio fianco, sei qui ancora

E il tuo profumo che io adoro.

Tu sei un'estate che non muore mai,

Luce del sole quando scende giù.

Correndo ci inseguiamo nel mondo

Ed intanto ci cresce attorno la poesia.

Tu mi guardi e lasci che io sia, follia.

E sulle labbra ogni goccia è nostalgia.

Puoi bussare con le mani al centro del mio petto

Domandare se magari c'è qualcuno qui dentro

Fuori è buio pesto e il mondo fa spavento

Ti viene da perderti.

Puoi fermare il tempo, se ti serve un tetto passare la notte qui.

Mi alzo con la faccia di chi ha fatto serata,

C'è chi vede il mare chi solo acqua salata.

Scappo dall'amore come fosse la police,

Lei balla sul mio cuore come in Grease.

Fori sul mio petto, puoi guardarci dentro

Venire ad abitarci, cambiare arredamento

Far sbocciare i fiori nel mio appartamento,

Puoi fare ciò che vuoi tanto ormai ti appartengo.

Sai, vorrei mostrarti una stanza di me, dove non entra nessuno mai.

E poi, vedere se il mondo si accorge che noi non usciamo più.

Tu mi guardi e lasci che io sia, follia.

E sulle labbra ogni goccia è nostalgia.

Puoi bussare con le mani al centro del mio petto

Domandare se magari c'è qualcuno qui dentro

Fuori è buio pesto e il mondo fa spavento

Ti viene da perderti.

Puoi fermare il tempo, se ti serve un tetto passare la notte qui.