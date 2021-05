Venerus in concerto, le prime date del tour estivo

Venerus parte calando il poker. Sono infatti quattro, al momento, le date durante le quali racconterà il suo album d'esordio Magica Musica. Si comincia domenica 4 luglio al Ferrara Sotto le Stelle, poi sabato 10 alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma, venerdì 23 al SEI Festival di Melpignano (Lecce) e sabato 24 al Locus Festival Preview di Minervino Murge (BAT). Info e biglietti su: http://www.vertigo.co.it/it/venerus

“Credo che tornare a suonare nel 2021 sia una grande responsabilità, sia per il pubblico che per la Musica. -dichiara Venerus- È per questo che con molto realismo sto pensando a ogni singolo dettaglio con amore e visione. Ricorderemo per sempre questa estate.”

Da venerdì 7 maggio sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali Appartamento, il singolo estratto da Magica Musica che vede la partecipazione di Frah Quintale, rivelazione della scena Street Pop italiana.

Il brano, coprodotto con a MACE, è la metafora di un cuore che si apre a un amore, dandogli pieno accesso e lasciando che questo sentimento possa “guardarci dentro, venire ad abitarci, cambiare arredamento”.



Il disco contiene 16 tracce, di cui 12 coprodotte con Mace, e vanta collaborazioni eterogenee: Frah Quintale, Calibro 35, Rkomi e Gemitaiz per quanto riguarda i featuring, oltre ai produttori Crookers, Tommaso Colliva, Vanegas, amanda lean & not for climbing. Anticipato da Canzone per un amico e Ogni pensiero vola, in Magica Musica si trovano le molte sfaccettature di un artista che, sfuggendo alle etichette di genere, fonde sonorità soul e R&B all’elettronica, per un risultato complessivo che parla il linguaggio del pop in modo del tutto inedito. Magica Musica sorprende a ogni traccia dove Venerus, attraverso una capacità di scrittura estremamente raffinata e l’eclettismo sonoro, conduce l’ascoltatore in un viaggio spazio-temporale che trasferirà sul palco dei suoi live, trasmettendo quell’atmosfera onirica nella dimensione della performance. Cantautore, polistrumentista e produttore, Venerus nel suo disco d’esordio esplora il suono a 360° gradi e unisce parole e musica in una miscela originalissima che brilla nel panorama contemporaneo.

DETTAGLI DATE:

4 luglio 2021 - Ferrara Sotto le Stelle - Ferrara

10 luglio 2021 - Cavea Auditorium Parco Della Musica - Roma

23 luglio 2021 - SEI Festival - Melpignano (Lecce)

24 luglio 2021 - Locus Festival Preview - Minervino Murge (BAT)



Info e biglietti su: http://www.vertigo.co.it/it/venerus