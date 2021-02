Mace, la tracklist dell'album Obe: Salmo e Guè Pequeno tra i feat.

Diciotto brani e tantissime collaborazioni per il nuovo album del produttore e beatmaker. Tra gli artisti presenti anche Irama e Venerus

Mace festeggia il grande successo di “La canzone nostra” feat Blanco e Salmo pubblicando la tracklist ufficiale di “Obe”, album in uscita il 5 febbraio. Un progetto discografico ricco di collaborazioni e attesissimo soprattutto per il riscontro ottenuto dal primo singolo estratto. “La canzone nostra” è tra le canzoni più ascoltate e vendute in Italia e ha conquistato anche la top 20 della classifica Viral di Spotify. Un brano che supera i confini nazionali e che premia il sound proposto dal producer e beatmaker.

L’album “Obe”

Sui social Mace ha raccontato la nascita dell’album “Obe”: “Nella vita mi definisco prima di tutto un viaggiatore. Ho girato più di 50 paesi nel mondo, esplorato l’inconscio con incursioni psichedeliche e meditative. E qualche volta ho viaggiato fuori di me”. Mace sottolinea come il viaggio sia un atto liberatorio, attraverso cui uscire dal proprio corpo: sgretola la quotidianità e lo aiuta ad approcciare la vita e la musica da una nuova prospettiva. Nasce proprio così “OBE”: “È una nuova prospettiva. Ho lavorato due anni a questo disco, e molti artisti mi hanno accompagnato in questo viaggio: prestandomi la loro voce, i loro strumenti, le loro vibes. Ho cercato di trasportarli un po’ nel mio mondo e si sono fidati di me. Con tutti ho chiacchierato a lungo prima di metterci al lavoro, ho stabilito una connessione. Un disco concepito viaggiando. Tra poco sarà anche vostro. Spero vi faccia viaggiare”.

La tracklist di “Obe”, il nuovo album di Mace

Sono davvero tanti gli artisti che hanno collaborato alla realizzazione di “Obe”. Oltre a Salmo e Blanco presenti in “La canzone nostra”, hanno partecipato tra gli altri Carl Brave, Franco126, Joan Thiele (chi è), Madame, Ernia, Geolier, Rkomi, Gemitaiz e Guè Pequeno. Ben quattro invece i brani ai quali ha partecipato Venerus, uno dei talenti più interessanti della scena musicale italiana. Sorprendono i feat. con Irama presente con FSK SATELLITE in “Ragazzi della nebbia” e quello con Colapesce in “Ayahuasca” dove è presente anche Chiello. Questa la tracklist di “Obe”:

Colpa tua ft Guè Pequeno & Venerus La canzone nostra ft Blanco e Salmo Dal tramonto all’alba ft Gemitaiz & Venerus Buonanotte ft Franco126, Noyz Narcos & Side Baby Non vivo più sulla terra ft Rkomi & Venerus Ayahuasca ft. Chiello & Colapesce Candyman ft Gemitaiz Notte fonda ft Ketama126 & PSICOLOGI Senza fiato ft Joan Thiele & Venerus Acqua ft Madame & Rkomi Sogni lucidi ft Carl Brave & Rosa Chemical Sirena ft DARRN, Ernia & Samurai Jay Top Boy ft Geolier Ragazzi della nebbia ft FSK SATELLITE & Irama Scostumato ft Fritz Da Cat & J Lord Dio non è sordo ft IZI, Jack The Smoker & Jake La Furia Hallucination

Sono in tutto diciassette le tracce presenti disponibile su tutte le piattaforme digitali e in versione CD e vinile.