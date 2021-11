Marracash in concerto, nuova data a Milano: calendario del tour 2022

Dopo il Disco d’oro a poco più di una settimana dall’uscita di “Noi, Loro, Gli Altri” e l’incredibile sold-out delle quattro date milanesi, Marracash ha annunciato un nuovo concerto al Mediolanum Forum di Assago. Lo show è in programma per il prossimo 21 settembre, dopo che l’intero tour è stato spostato alla primavera del 2022 Condividi

Un successo incredibile quello del nuovo album di Marracash, “Noi, Loro, Gli Altri”, pubblicato solamente lo scorso 19 novembre e già Disco d’oro a poco più di una settimana dalla release. Ma per Fabio Bartolo Rizzo è anche un enorme successo per i numerosi spettacoli live nei quali tornerà finalmente ad incontrare i fan della Penisola. È proprio per questo che, poco meno di ventiquattro ore fa, il rapper di Nicosia ha annunciato sui social l’arrivo di una nuova data al Forum di Assago il prossimo 21 settembre. Non senza rammarico per l’ulteriore rimando dei concerti a causa del perdurare della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Marracash annuncia sui social il rinvio del tour e la nuova data milanese approfondimento Marracash: "Io ed Elodie ci siamo lasciati mentre lavoravamo al disco" È con questo lungo messaggio condiviso sui social accanto alla locandina ufficiale del “Persone Marracash Tour 2022”, che il rapper italiano ha annunciato, non senza arrabbiatura, l’ulteriore rimando del calendario di show al 2022. Nella brutta notizia è arrivata però una buona novità per i fan, specie quelli milanesi che potranno incontrare faccia a faccia Fabio Rizzo (vero nome di Marracash) e la sua musica nella nuova e quinta data milanese di mercoledì 21 settembre. “Quando ho dovuto spostare le date del tour la prima volta non mi sarei mai immaginato che sarei riuscito a fare addirittura un altro disco, prima di quei concerti” ha scritto Marracash su Instagram, “Ma eccoci di nuovo qua… Il tour è rimandato, non ci sono ancora le capienze, la curva dei contagi aumenta e bla bla bla, pertanto questi live nei palazzetti non li possiamo fare come andrebbero davvero fatti”. “La bella notizia è che vi vedrete un tour di due album e una nuova data al Forum, la quinta, ma purtroppo toccherà aspettare ancora qualche mese. Sono dispiaciuto e incazzato, sinceramente”.

“Persone Marracash Tour 2022”, il calendario completo approfondimento Crazy Love, la canzone di Marracash e il video con Elodie: testo Il “Persone Marracash Tour 2022” sarà l’occasione per tutti i fan di nuova e vecchia data di Marracash, di ascoltare per la prima volta dal vivo tutti gli inediti e le collaborazioni raccolte negli ultimi due dischi del rapper “Persona” (2020) e “Noi, Loro, Gli Altri” (2021), purtroppo mai presentati live prima d’ora a causa dell’avvento della pandemia e dello stop agli show. Saranno ben 14 gli appuntamenti in partenza il 18 maggio da Jesolo, per attraversare tutta Italia e giungere alla grande festa finale del 21 settembre ad Assago. Il comunicato stampa che accompagna la notizia, comunica in anteprima anche un 15esimo appuntamento che si terrà all’Arena di Verona e che verrà reso noto ufficialmente entro il 30 dicembre 2021. Ecco il calendario completo del tour di Marracash: Mercoledì 18 maggio 2022 – Jesolo, Pala Invent

Lunedì 23 maggio 2022 – Firenze, Mandela Forum

Mercoledì 25 maggio 2022 – Napoli, Palapartenope (Sold-out)

Giovedì 26 maggio 2022 – Napoli, Palapartenope

Sabato 28 maggio 2022 – Catania, Pala Catania

Lunedì 30 maggio 2022 – Bari, Pala Florio

Mercoledì 1 giugno 2022 – Roma, Palazzo dello Sport

Sabato 4 giugno 2022 – Bologna, Unipol Arena

Lunedì 6 giugno 2022 – Torino, Pala Alpitour

Martedì 13 settembre 2022 – Milano, Mediolanum Forum (Sold-out)

Mercoledì 14 settembre 2022 – Milano, Mediolanum Forum (Sold-out)

Venerdì 16 settembre 2022 – Milano, Mediolanum Forum (Sold-out)

Martedì 20 settembre 2022 – Milano, Mediolanum Forum (Sold-out)

Mercoledì 21 settembre 2022 – Milano, Mediolanum Forum (Nuova data). “Persone Marracash Tour 2022”, come partecipare È lo stesso Marracash – insieme al suo staff e agli organizzatori di Friends&Partners – a comunicare sui social tutti i passaggi da seguire per l’acquisto di un biglietto del “Persone Marracash Tour 2022”. Più nel dettaglio, mentre i ticket di ingresso già acquistati in precedenza, e per le date ora rinviate, rimangono validi, si possono acquistare i biglietti per la quinta tappa meneghina al Link indicato nelle Instagram Stories dell’artista.