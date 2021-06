Marracash all'Arena di Verona, nuova data nel 2022: info e biglietti

Il rapper italiano ha comunicato nelle scorse ore che il concerto previsto per il prossimo settembre all’Arena di Verona, è stato ufficialmente rimandato al 2022. Una grande occasione per Marracash di presentare finalmente live davanti al pubblico di fan, tutti i brani del suo ultimo disco “Persona”, insieme ai vecchi e nuovi featuring in pubblicazione in queste settimane

La data prevista all’Arena di Verona per l’”In Persona Tour” di Marracash è stata ufficialmente rimandata al 28 aprile 2022. Inizialmente in programma per lo scorso 22 maggio 2020, poi slittata al 18 settembre 2021, durante il concerto nell’anfiteatro veronese, così come in tutti gli altri del tour, il celebre rapper di Nicosia avrebbe dovuto esibirsi per presentare ufficialmente davanti al pubblico dei fan, tutti i brani contenuti nel suo ultimo capolavoro discografico “Persona”, pubblicato il 27 marzo del 2020 e in poco tempo balzato in cima a tutte le classifiche di singoli e dischi.

Come fa sapere lo staff del cantante, quello dell’Arena di Verona è un rinvio pensato per consentire a tutti i partecipanti di vivere un concerto in piena serenità, con un sempre più attivo rispetto delle normative sanitarie vigenti in materia di lotta al coronavirus.