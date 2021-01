Marracash svela: "Nel 2021 arriva il nuovo album"

Dopo aver chiuso in trionfo il 2020 conquistando la vetta della classifica degli album più venduti in Italia con “Persona”, Marracash ( le frasi più belle delle sue canzoni ) ha già deciso di voltare pagina e di aprire un nuovo capitolo della sua carriera. Il rapper ha infatti confermato di essere ormai pronto a pubblicare un nuovo album e che probabilmente avverrà già nel 2021, a due anni di distanza dall’uscita di “ Persona ”. Una rivelazione inaspettata considerando che l’ultimo album è ancora presente nella top 20 degli album più venduti e in questi giorni ha raggiunto le 62 settimane di permanenza. L’annuncio è arrivato durante un’intervista a Radio Deejay dove alla classica domanda se ci fossero progetti per il futuro, Marracash ha spiazzato tutti: “ Ho un programma a breve termine, che è di buttare fuori un altro disco . L’ho già mezzo detto nei post sui social, ma mai così solennemente”.

Il rapper non ha rivelato ulteriori dettagli ma ha sottolineato come potrebbe essere pubblicato a breve: “Ci sto lavorando da un po’, ho già parecchio materiale e la visione d’insieme. È a buon punto. Sarà un disco diverso rispetto a Persona , che ha aperto un nuovo capitolo della mia carriera. Per me non è stato un punto d’arrivo. Lo è anche stato, ma è stato soprattutto un inizio, anche in termini di confidenza con le mie capacità e di uscire dal canone del rap di cliché dal quale ho sempre cercato di uscire. Con Persona ci sono riuscito del tutto, e il fatto che abbia avuto così tanto successo mi dà la forza per lanciarmi nel prossimo. Sarà di musica molto ‘mia’, diversa, anche nella forma, da quella di Persona”.

L’assenza del tour e i ringraziamenti per il quarto disco di platino

Considerato tra i migliori progetti discografici del 2019 e il più venduto in Italia nel 2020, “Persona” è stato certificato quattro volte disco di platino per le oltre 200 mila copie vendute. Resta il grande rammarico di non aver potuto portare live l’album con Marracash atteso da quello che è stato considerato dallo stesso artista come il tour più importante della sua carriera. Lo ha ricordato recentemente con un post su Instagram, ricordando come in progetto ci fossero anche i video di “Neon” e di “Sport Rmx”, lavori mai portati a compimento a causa della pandemia(LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). “Ho sempre avuto un po’ di sfortuna attorno alle uscite dei miei dischi – scrive Marracash - tempismi sbagliati, trend avversi, cause di forza maggiore. La mia manager mi ha sempre detto che sono troppo artista e poco calcolatore. La tendenza sembrava essersi invertita dopo l’uscita del mio ultimo disco, dove invece tutto si era incastrato bene ed era filato liscio portando a casa due platini nei primi due mesi d’uscita. Ovviamente la sfiga era dietro l’angolo e l’arrivo della pandemia nel 2020 ha impattato fortemente sulla promozione dell’album impedendoci di realizzare i videoclip di Neon e di Sport Rmx, che erano già stati messi in piedi, e soprattutto rimandando il tour dei palazzetti che avrebbe dovuto portare l’album in giro per l’Italia”. Il messaggio si conclude con un ringraziamento speciale per il quarto disco di platino “È stato un anno difficile per tutti. Spossante, claustrofobico. Ed è per questo che ora sono ancora più orgoglioso di celebrare il successo di Persona che riceve oggi il quarto disco di platino. Nonostante tutto, grazie”.