Marracash, i concerti del 2021: le nuove date del tour

Sono state ufficialmente riprogrammate le date del “In Persona Tour” di Marracash ( FOTO ). Il rapper, reduce dal grandissimo successo dell’album “In Persona”, sarà in concerto la prossima primavera per recuperare il tour inizialmente previsto quest’anno. Tutte le date sono state spostate di un anno e mancano all’appello solo il concerto di Bari e l’evento all’Arena di Verona, ma lo stesso Marracash ( le frasi più belle delle sue canzoni ) ha sottolineato come a breve ci saranno ulteriori informazioni a riguardo. Con un messaggio su Instagram, l’autore di “Bravi a cadere” ha aggiornato i suoi fan: “Come tutti abbiamo immaginato il tour è ufficialmente rimandato nel 2021 , ma finalmente ho le nuove date in cui si recupereranno i concerti. Mancano Bari e L’Arena ma si sapranno presto”.

I concerti di Marracash in programma nel 2021

Nello stesso post è stato poi pubblicato il calendario del “In Persona Tour” con già tre date sold out, quelle del 7 e 8 aprile al Mediolanum Forum di Milano e quella del 3 maggio nella stessa location. Il tour partirà il 3 aprile 2021 da Jesolo e si concluderà il 4 maggio al Mediolanum Forum che ospiterà in tutto quattro date. Questi tutti i concerti di Marracash in programma nel 2021:

3 APRILE 2021 – PALA INVENT – JESOLO VE

7 APRILE 2021 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO – SOLD OUT

8 APRILE 2021 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO – SOLD OUT

11 APRILE 2021 – PALA CATANIA – CATANIA

14 APRILE 2021 – PALA PARTENOPE – NAPOLI

16 APRILE 2021 – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA

19 APRILE 2021 – PALA ALPITOUR – TORINO

21 APRILE 2021 – NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE

22 APRILE 2021 – UNIPOL ARENA – BOLOGNA

3 MAGGIO 2021 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO – SOLD OUT

4 MAGGIO 2021 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

“Il tour più importante della mia vita”

Da poche settimane Marracash ha festeggiato il triplo disco di platino ottenuto con l’album “In Persona” considerato tra i migliori progetti discografici usciti in Italia nel 2019. Il rapper era atteso da un importante tour in programma questa primavera ma l’emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) ha costretto l’organizzazione a rinviare i concerti di un anno. Proprio in quella che doveva essere la data zero, Marracash ha espresso tutto il suo rammarico con un messaggio su Instagram dove spiega che sarebbe iniziato il tour più importante della sua vita: “Stasera io e altre 12.000 persone avevamo un appuntamento. Di quelli che aspetti da una vita, di quelli che sogni così tanto da riempire le fantasie di dettagli, da ripassare in mente ogni singola cosa che dirai e farai, quando finalmente succederà. Oggi iniziava il mio tour più importante, il coronamento (scusate la triste scelta di vocabolo) di un lavoro iniziato più di dieci anni fa per me e il mio team”. Nello stesso messaggio ha spiegato di aver scelto di non fare dirette social per non sminuire l’importanza dei concerti. “Il mio istinto mi dice di tacere”, ha aggiunto.

A fine maggio Marracash ha pubblicato una nuova canzone in collaborazione con Coez per il progetto Kid Vicious. “Palazzine” è l’ennesimo duetto tra i due dopo “A volte esagero” insieme a Salmo e presente in “Status” album del 2015 e “Quelli che non pensano”, contenuta nell’album “In Persona” e omaggio al classico di Frankie Hi-Nrg.