Marracash e Coez, la nuova canzone in duetto è "Palazzine": il testo

Sotto il nome Kid Vicious, i due artisti duettano per la terza volta in carriera nel singolo “Palazzine”

Alcuni post sui social avevano preannunciato l’uscita di una nuova collaborazione tra Marracash e Coez . Poche ore dopo è arrivata la pubblicazione di “ Palazzine ”, canzone che presenta il progetto Kid Vicious che vede coinvolti i due artisti. Poche le info, solo un account instagram @iamkidvicious e una biografia essenziale. Il primo post è un video che rimanda all’arrivo di “Palazzine” e gli unici due profili seguiti sono proprio quelli di Marracash e Coez. “Palazzine” è stata scritta dai due artisti ed è la terza collaborazione della loro carriera. Nel 2015 Coez ( le frasi più belle delle sue canzoni ) ha partecipato alla canzone “A volte esagero” insieme a Salmo e presente in “Status” album del 2015 di Marracash . Il cantante di è “È sempre bello” e “La musica non c’è” ha collaborato anche nell’ultimo album di Marracash, “ Persona ”. L’artista è presente nella canzone "Quelli che non pensano ”, omaggio e rielaborazione del grande classico di Frankie Hi-Nrg.

Il testo di “Palazzine”

approfondimento

Marracash, le frasi più belle delle sue canzoni

Pa-pa-palazzine blu metallizzate

Rosse le tute acetate

Fumiamo la ruggine dietro le grate

Fuori è un delirio, è così che ci piace

Pa-pa-palazzine blu metallizzate

Rosse le tute acetate

Fumiamo ruggine dietro le grate

Fuori è un delirio, è così che ci piace

Spezzami il cuore, lo vedi che

Non c'è più niente di me di te

Serve un momento per meditare

Cerca la pace in un calumet

Fumiamo ruggine

Con le tue cugine tutte firmate

Chiamiamo cucciole

Pure le lucciole sopra le strade

Alzo il volume soltanto per

Zittire il vuoto della mia via

Mo che hai voluto la bicicletta

Dai pedala che andiamo via

Fumiamo ruggine (…) dietro le grate

Vedi le luci blu riflesse su queste tute acetate, oh no

Eh, what do you mean

Che cosa vuoi da me

Se non so dove guardare

Non è in 3D quello che vuoi da me

Mi sembra quasi reale

Pa-pa-palazzine blu metallizzate

Rosse le tute acetate

Fumiamo la ruggine dietro le grate

Fuori è un delirio, è così che ci piace

Pa-pa-palazzine blu metallizzate

Rosse le tute acetate

Fumiam la ruggine dietro le grate

Fuori è un delirio, è così che ci piace

La fase 3: riaprono i night

Già siamo in hype (…)

Shopping su Prime

Abbino tuta e mascherina

Coca e aspirina

Party privato con famiglia

E la mia famiglia è la gang

Sto fumando troppo, l'erba è scarsa

Mama aiuta Flacko da Barca

Mando un Glovo e metti tanta salsa

Manda il gobbo in ansia

Tic tac, è il tempo che passa

Tik-tok, chiusi in una stanza che danzano

Leggo la bibbia quarantenato

Tu fra sei rimasto una scimmia, quale antenato

Sogno Mauritius che paradiso

In coda per la spesa c’è Maurizia Paradiso

Eh, what do you mean

Che cosa vuoi da me

Se non so dove guardare

Non è in 3D quello che vuoi da me

Mi sembra quasi reale

Pa-pa-palazzine blu metallizzate

Rosse le tute acetate

Fumiamo la ruggine dietro le grate

Fuori è un delirio, è così che ci piace

Pa-pa-palazzine blu metallizzate

Rosse le tute acetate

Fumiam la ruggine dietro le grate

Fuori è un delirio, è così che ci piace.