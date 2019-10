Marracash, il nuovo album è “Persona”

Si chiamerà "Persona" il nuovo album di Marracash, in uscita il 31 ottobre per Island/Universal Music, a tre anni di distanza dall'ultimo lavoro in studio. «Il disco è finito. I brani rappresentano parte del mio corpo; sono fatti di carne, fatti di ossa, fatti di sangue. Lo stesso corpo di Marra, lo stesso corpo di Fabio in condivisione da tempo. Non è la prima volta che li vedete insieme ma è la prima volta che Marra e Fabio si parlano e l'unica in cui sarò io a raccontarli», afferma il rapper presentando il suo nuovo lavoro. Sarà il suo quinto album di inediti da solista (sesto album in studio, considerando anche “Santeria”, pubblicato nel 2016 e realizzato in coppia con Guè Pequeno). “Persona”, già disponibile in pre-order su Amazon e in pre-save su Spotify, verrà pubblicato in tre versioni: cd, cd deluxe in versione autografata e doppio vinile in versione autografata. Il 15 ottobre, Marracash ha annunciato il nuovo album con un teaser trailer sui suoi canali social. Quest'anno, il rapper è apparso in svariati singoli pubblicati da altri artisti: “F.A.K.E.” di Don Joe, “Margarita”, tormentone estivo della sua nuova fiamma Elodie, “Marylean”, brano contenuto in “Machete Mixtape 4”, “Non ci sto”, singolo che ha segnato il recente ritorno sulle scene di Shablo, “Street Advisor” di Night Skinny, contenuto in “Mattoni”, e “Fiori” di Gemitaiz e MadMan, inserito nel loro disco “Scatola Nera”.

La storia con Elodie

Galeotta fu la musica anche sul fronte sentimentale per il rapper siciliano. Dalla collaborazione per il tormentone estivo “Margarita” (fresco di doppio disco di platino), è scoppiata la passione tra Marracash ed Elodie, due degli artisti più caldi del momento. La coppia è venuta allo scoperto nelle scorse settimane tra effusioni e baci appassionati e i social sono andati in tilt, approvando la fresca relazione tra i due artisti. Come detto, il legame tra i due è nato dal featuring per la realizzazione del singolo "Margarita”, che Marracash ha scritto insieme a Lorenzo Fragola, Carl Brave e Franco126 e che la stellina del pop nostrano ha interpretato con la sua voce.

Chi è Marracash

Pseudonimo di Fabio Bartolo Rizzo, Marracash è una delle icone intramontabili del rap italiano. Nato nel 1979 a Nicosia, in Sicilia, ma trasferitosi da giovanissimo a Milano con tutta la famiglia, Marracash ha fondato insieme a Shablo l’etichetta discografica indipendente Roccia Music che ha portato al successo una serie di artisti che oggi frequentano abitualmente le classifiche italiane. Il suo primo disco da solista è datato 2008 ed è il suo album omonimo “Marracash”, prodotto dalla Universal. Il successo è istantaneo grazie al singolo “Badabum Cha Cha”, che diventa un tormentone di quell’anno. Negli anni successivi, si è confermato uno dei rapper più apprezzati d’Italia, un precursore dell’ondata di successo arrivata negli ultimi anni a livello mainstream. L’ultimo lavoro dell’artista risaliva al 2016 quando, insieme a Guè Pequeno, ha pubblicato “Santeria”, doppio disco di Platino FIMI dal quale sono stati estratti i singoli: “Nulla accade”, “Insta Lova”, “Ninja” e “Scooteroni RMX”.