Carl Brave al Concerto del Primo Maggio: le canzoni famose

Dopo la fine del sodalizio con Franco126, con cui aveva inciso un album nel 2017, Carl Brave ha fatto il suo debutto come artista solista nel mercato discografico. Il risultato è stato “Notti brave”, arrivato nei negozi di dischi nel maggio dello scorso anno e seguito dalla riedizione “Notti brave – After”. Saranno alcune delle canzoni estratte da questi due lavori le protagoniste del set che l’artista romano porterà sul palco di piazza di San Giovanni in Laterano, a Roma, in occasione del Concerto del Primo Maggio. Ripercorriamo la carriera di Carl Brave, attraverso le sue canzoni più famose:

Barceloneta (2017)

Il pezzo è il primo singolo di successo del duo Carl Brave x Franco126, che fin dall’inizio tradisce il suo piacere nell’ospitare dei colleghi nelle canzoni. Per questo primo esperimento, la terza voce è quella di Coez. La canzone è stata pubblicata nel 2017 per l’etichetta Undamento e non è stata inserita nel disco di debutto del duo, né in alcun album di Coez. Il brano è stato scritto sulla scia dell’esperienza di quest’ultimo al Primavera Sound, a Barcellona, nell’estate dello stesso anno.

Sempre in 2 (“Polaroid”, 2017)

Passiamo a uno dei maggiori successi del disco firmato insieme a Franco126: “Sempre in due”, estratto da “Polaroid”, del 2017. Un brano che su Spotify ha superato i 3.5 milioni di visualizzazioni. Cifra quadruplicata su YouTube, nonostante della canzone non esista neanche un video ufficiale. Il pezzo è un’istantanea di una storia d’amore finita, con la vita che invece prosegue, sempre uguale a se stessa, tra le strade di Roma.

Fotografia (“Notti brave”, 2018)

“Fotografia”, certificato triplo platino, ha anticipato l’uscita del disco d’esordio di Carl Brave come solista. La canzone è stata registrata a tre voci, vedendo il featuring del rapper Fabri Fibra e della giovane Francesca Michielin. A oggi, “Fotografia” è l’unico singolo estratto da “Notti brave”. L’uscita del pezzo è stata accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip, girato come cartone animato in stile Simpson a Castel Sant’Angelo, a Roma.

Chapeau (“Notti brave”, 2018)

“Notti brave” è un disco caratterizzato dai featuring. In “Chapeau” troviamo la voce di Frah Quintale, tra l’altro coautore dello stesso pezzo insieme a Carl Brave. Il brano è una commistione tra le rime rap (ma molto soft) di Carl Brave e la vena indie-pop di Frah Quintale.

Malibu (“Notti brave”, 2018)

In “Malibu” la voce aggiunta è quella di Gemitaiz, che ha firmato la canzone insieme a Carl Brave, Federica Abbate e Massimiliano Turi. Contrariamente al pezzo precedente, qui parliamo di due rapper, che però hanno studiato il pop degli ultimissimi anni (lavorandoci insieme), lo hanno assimilato e quindi sanno come rendere l’hip-hop il più fruibile possibile anche per il pubblico che ascolta quel genere. Il risultato è una sorta di botta e risposta rap, molto distante però dalle “rap battle”.

Posso (“Notti brave – After”, 2018)

Un nuovo featuring per Carl Brave in “Posso”: primo singolo estratto dalla riedizione di “Notti brave”. A duettare con il rapper romano, che firma interamente il pezzo, è questa volta Max Gazzé. La canzone, di cui è stato girato anche un videoclip, ha ricevuto la certificazione di disco di platino.

Merci (“Notti brave – After”, 2018)

“Merci” è il secondo singolo estratto da “Notti brave – After”, nonché il brano di Carl Brave attualmente in rotazione radiofonica. Del brano esiste anche un videoclip: per la prima volta nella carriera del rapper, non girato tra le strade di Roma, bensì tra Londra e Parigi e diretto dal regista Niccolò Berretta.