Carl Brave, tutte le curiosità sul nuovo album “Notti brave (After)”

È uscito oggi sotto l’etichetta Universal Music “Notti brave (After)”, il nuovo album di Carl Brave (ma questa volta a firma solo sua), che segue il precedente “Notti brave”. L’album è stato anticipato dal singolo “Posso”, uscito il 15 novembre e che ha visto la collaborazione di Max Gazzè, e che è stato presentato in anteprima su Sky, nel quarto Live di X Factor. Quindi, un featuring per uno degli autori che ha fatto delle collaborazioni uno dei suoi marchi di fabbrica.

“Notti brave (After)”: il nuovo album di Carl Brave

Questo nuovo lavoro segue “Notti brave”, il primo disco del Carl Brave solista, che era uscito l’11 maggio del 2018 ed era stato firmato insieme al “sodale” Franco 126: i due, infatti, insieme componevano il fortunato progetto Carl Brave x Franco 126, da cui il primo ha poi deciso di prendersi una pausa di riflessione. E, parallelamente, lo stesso ha fatto anche Franco 126, anche se con qualche mese di ritardo.

Tornando a “Notti brave”, si è trattato di un album di debutto dall’enorme successo di pubblico e critica e al quale hanno contribuito alcuni tra i principali nomi della musica pop, rap e indie italiana: da Fabri Fibra a Coez, da Francesca Michielin a Emis Killa, passando per Gemitaiz e Frah Quintale. Niente male per un progetto quasi completamente esordiente.

Sono passati poco più di sei mesi da quel lavoro e ora Carl Brave (senza Franco 126) è già pronto con un nuovo album: si tratta di “Notti brave (After)”, uscito il 30 novembre. Il passo più importante, a oggi, della sua carriera da solista.

Il disco è disponibile in diverse versioni: in CD standard, deluxe edition (che comprende anche il precedente lavoro) e in vinile. Oltre che sulle piattaforme streaming è acquistabile anche in digitale.

Il disco si compone di sette tracce inedite e anche in questo caso troviamo diversi featuring. Con il già citato Max Gazzè e poi anche con il rapper Gué Pequeno sulle note di “Spunte blu”, con Ugo Borghetti per “Mezzo cocktail” e, infine, con Luché per “Ridere di noi”. La tracklist di “Notti brave (After)”:

Posso feat. Max Gazzè Merci Comunque Spunte blu feat. Guè Pequeno Mezzo cocktail feat. Ugo Borghetti Ridere di noi feat. Luchè Termini

La copertina del disco vede la copertura del Pantheon di Roma con, seduto al bordo dell’apertura centrale, un ragazzo: probabilmente lo stesso Carl Brave.

Chi è Carl Brave

Il suo nome è Carlo Luigi Coraggio. Nome d’arte: Carl Brave (traduzione di quel “Coraggio”). Si tratta di uno dei rapper della scena romana appartenente all’ultima generazione. “Nato insieme” a Franco 126, con cui compone il duo Carl Brave x Franco 126 (appunto), ha poi deciso di farsi conoscere anche come artista solista.

Il suo debutto discografico con Franco 126 risale al maggio del 2017: si tratta di “Polaroid”. Il primo album, però, risale a maggio del 2018: il già citato “Notti brave”, ancora una volta insieme a Franco 126. Ora è il momento dell’upgrade: “Notti brave (After)”, questa volta a firma singola. Franco 126 non è rimasto con le mani in mano, avendo pubblicato il singolo “Frigobar”. Chissà se uscirà anche un “Frigobar (After)”.