Carl Brave: in arrivo il nuovo album "Notti Brave (After)"

Carl Brave sta per pubblicare “Notti Brave (After)”, il suo nuovo album solista, ideale seguito del precedente “Notti Brave”. Il disco uscirà il prossimo 30 novembre per Universal Music, anticipato dal singolo “Posso” in featuring con Max Gazzè: stasera, giovedì 15 novembre, il brano sarà presentato in anteprima ad X Factor, programma in cui i due artisti saranno ospiti (dalle ore 21:15 in poi, su Sky Uno, canale 108). Il nuovo singolo sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 16 novembre.

L’after di “Notti Brave”

L’11 maggio 2018 Carl Brave, già conosciuto dal pubblico grazie al progetto Carl Brave x Franco 126, ha pubblicato il primo disco solista della sua carriera: “Notti Brave”. All’album hanno collaborato moltissimi artisti della scena musicale italiana contemporanea: Francesca Michielin, Fabri Fibra, Coez, Giorgio Poi, Gemitaiz, Frah Quintale, Pretty Solero, Emis Killa, Franco 126, Ugo Borghetti e B. A poco più di sei mesi di distanza Carl Brave ha annunciato l’uscita di un nuovo disco, ideale sequel del precedente lavoro in studio: il titolo sarà “Notti Brave (After), conterrà sette tracce e anche questa volta non mancheranno i featuring ad arricchire di sfumature i brani del rapper romano. L’album verrà pubblicato venerdì 30 novembre 2018 per Universal Music Italia in diversi formati, il presave e preorder online sono già attivi. “Notti Brave (After)” sarà disponibile in CD standard, deluxe edition (contenente sia il disco di “Notti Brave” che “Notti Brave (After)” e uno speciale pop-up con la riproduzione del Pantheon di Roma) e vinile. Ad anticipare l’uscita del nuovo disco, venerdì 16 novembre verrà lanciato il singolo “Posso” in featuring con Max Gazzè. La presentazione in anteprima del brano avverrà sul palco di X Factor: Carl Brave e Max Gazzè saranno tra gli ospiti della puntata del 15 novembre, in onda dalle ore 21:15 su Sky Uno, canale 108. “Posso” è la magica connessione tra due mondi, il punto di contatto tra due stili apparentemente differenti. Queste le parole di Carl riguardo questa importante collaborazione: «Sono fiero di aver lavorato con Max Gazzè, un artista che è e ha fatto la storia della musica italiana».

Chi è Carl Brave

Carl Brave, all’anagrafe Carlo Luigi Coraggio, è un rapper romano che si è fatto conoscere grazie al progetto musicale insieme a Franco126: sotto il nome di Carl Brave x Franco 126, il duo ha esordito a maggio 2017 con l’album “Polaroid”. Entrambi membri della crew 126 (o CXXVI) di Trastevere, la loro ascesa musicale è cominciata sul web, caricando le proprie canzoni su YouTube. Il loro debut album (ad oggi certificato disco di platino) ha riscosso grande successo tra il pubblico, dando il via ad una tournée da tutto esaurito nei club di tutta Italia. Nel corso del 2018 sia Carl Brave che Franco126 hanno intrapreso una nuova avventura portando avanti i rispettivi progetti solisti: “Notti Brave” e “Notti Brave (After)” sono gli album a firma di Carlo, mentre “Frigobar” è il nuovo singolo di Franco126 (prima anticipazione del disco in uscita).